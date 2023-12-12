Altın Alacaklar Dikkat! 'Bu Fırsat Bir Daha Gelmeyebilir' Dedi!
Finans Analisti İslam Memiş, altın yatırımcılarına yönelik yeni tavsiyelerde bulundu. ABD'de TÜFE, kasımda aylık bazda yüzde 0.1, yıllık bazda yüzde 3.1 artışla piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Peki ABD enflasyon oranı sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...
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ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0.1 yıllık bazda yüzde 3.1 yükseldi.
Peki ABD'de açıklanan veriler altın fiyatlarını ne düzeyde etkileyecek?
Altın fiyatlarında son dakika bir değişiklik yaşanır mı?
Altın piyasasındaki hareketliliğe ilişkin Finans Analisti İslam Memiş'ten de kritik açıklamalar geldi.
Memiş, altın yatırımcısı için şu önerileri sıraladı:
Ons altın fiyatı 1980 dolar seviyesinde. Geçen haftalarda açıkladığım 1980-2000 dolar seviyesine geriledi. Asya piyasalarında geçtiğimiz hafta başı bir operasyon gerçekleşti ve ons altın 2148 dolar seviyesine çıktı.