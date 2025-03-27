Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş "büyük tuzak" diyerek uyardı!

Finans analisti İslam Memiş, kuyumcularda sıkça rastlanan "%50 indirim" kampanyalarına karşı vatandaşları uyardı. Altının gram fiyatının dünya genelinde standart olduğunu vurgulayan Memiş, bu tür kampanyaların tüketiciyi yanıltmaya yönelik olduğunu belirtti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş "büyük tuzak" diyerek uyardı! - Resim: 1

"altında büyük tuzak" uyarısı

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Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş "büyük tuzak" diyerek uyardı! - Resim: 2

TGRT Haber TV’ye konuşan İslam Memiş, altın fiyatlarında büyük indirimler sunulduğunu iddia eden kampanyaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. 

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Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş "büyük tuzak" diyerek uyardı! - Resim: 3

Altının dünya çapında belirlenmiş bir fiyatı olduğunu hatırlatan Memiş, "Altının gramı her yerde aynı fiyat üzerinden hesaplanır.

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Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş "büyük tuzak" diyerek uyardı! - Resim: 4

Bir kuyumcu, altının değerinden %50 indirim yapıyorsa burada bir yanlışlık vardır. Bu tür kampanyalarla tüketiciler aldatılıyor" dedi.

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Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş "büyük tuzak" diyerek uyardı! - Resim: 5

Memiş, özellikle sosyal medya ve internet üzerinden yapılan yanıltıcı altın kampanyalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Bazı dolandırıcıların sahte sertifikalarla altın sattığını ya da düşük ayarlı altını yüksek ayarlı gibi göstererek tüketiciyi yanılttığını ifade etti. 

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Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş "büyük tuzak" diyerek uyardı! - Resim: 6

"Altın almak isteyenler, güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmalı ve piyasadaki fiyatları mutlaka önceden araştırmalı" diyerek vatandaşları uyardı.

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Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş "büyük tuzak" diyerek uyardı! - Resim: 7

Son olarak, altın yatırımı yapmak isteyenlerin bu tür kampanyalara kanmamaları gerektiğini belirten Memiş, “Unutmayın, altının fiyatı dünya piyasalarında belirlenir ve anlık olarak değişir. 

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Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş "büyük tuzak" diyerek uyardı! - Resim: 8

Gerçek olamayacak kadar büyük indirimler genellikle bir aldatmaca içerir” ifadelerini kullandı.

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Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş "büyük tuzak" diyerek uyardı! - Resim: 9

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş "büyük tuzak" diyerek uyardı! - Resim: 10

Gram altın satış fiyatı: 3.706,91 TL

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Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş "büyük tuzak" diyerek uyardı! - Resim: 11

Çeyrek altın satış fiyatı: 6.138,00 TL

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Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş "büyük tuzak" diyerek uyardı! - Resim: 12

Yarım altın satış fiyatı: 12.276,00 TL

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