Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş "büyük tuzak" diyerek uyardı!
Finans analisti İslam Memiş, kuyumcularda sıkça rastlanan "%50 indirim" kampanyalarına karşı vatandaşları uyardı. Altının gram fiyatının dünya genelinde standart olduğunu vurgulayan Memiş, bu tür kampanyaların tüketiciyi yanıltmaya yönelik olduğunu belirtti.
"altında büyük tuzak" uyarısı
TGRT Haber TV’ye konuşan İslam Memiş, altın fiyatlarında büyük indirimler sunulduğunu iddia eden kampanyaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Altının dünya çapında belirlenmiş bir fiyatı olduğunu hatırlatan Memiş, "Altının gramı her yerde aynı fiyat üzerinden hesaplanır.
Bir kuyumcu, altının değerinden %50 indirim yapıyorsa burada bir yanlışlık vardır. Bu tür kampanyalarla tüketiciler aldatılıyor" dedi.
Memiş, özellikle sosyal medya ve internet üzerinden yapılan yanıltıcı altın kampanyalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Bazı dolandırıcıların sahte sertifikalarla altın sattığını ya da düşük ayarlı altını yüksek ayarlı gibi göstererek tüketiciyi yanılttığını ifade etti.
"Altın almak isteyenler, güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmalı ve piyasadaki fiyatları mutlaka önceden araştırmalı" diyerek vatandaşları uyardı.
Son olarak, altın yatırımı yapmak isteyenlerin bu tür kampanyalara kanmamaları gerektiğini belirten Memiş, “Unutmayın, altının fiyatı dünya piyasalarında belirlenir ve anlık olarak değişir.
Gerçek olamayacak kadar büyük indirimler genellikle bir aldatmaca içerir” ifadelerini kullandı.
Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:
Gram altın satış fiyatı: 3.706,91 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 6.138,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 12.276,00 TL