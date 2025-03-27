Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş "büyük tuzak" diyerek uyardı!

Memiş, özellikle sosyal medya ve internet üzerinden yapılan yanıltıcı altın kampanyalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Bazı dolandırıcıların sahte sertifikalarla altın sattığını ya da düşük ayarlı altını yüksek ayarlı gibi göstererek tüketiciyi yanılttığını ifade etti.