Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş tarih verdi...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş hedefinde altın almak olanlara müjdeli haberi verdi. Memiş, gün gün tarih verdi. İşte detaylar...
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İslam Memiş tv100'deki yazısında piyasalarla ilgili çok önemli detaylar paylaştı. "Piyasalar için Çarşamba gününe kadar ayrı, Çarşamba gününden sonra ayrı bir piyasa olacak." dedi.
İslam Memiş'in "Dolar ve altın fiyatlarında bizi ne bekliyor?" başlıklı yazısı
Para piyasaları için bu hafta yoğun ve oldukça önemli olacak.
Genelde yurt dışı verileri küresel piyasalar için kritik öneme sahip.
Bu haftaki önemli günler şöyle:
Salı: Avrupa Bölgesi Enflasyon Verisi
Çarşamba: Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz kararı
Cuma: Türkiye Enflasyon verisi ve ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi