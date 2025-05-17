Altın alacaklar müjde: İslam Memiş tarihi duyurdu!

ABD-Çin arasındaki ticaret ilişkilerinin normalleşmesi ve Hindistan-Pakistan hattında tansiyonun düşmesi, küresel piyasaları rahatlattı. Bu durum, altın fiyatlarında geçici bir düşüşe neden oldu. Ancak Memiş’e göre bu düşüş kısa sürdü ve altın yeniden toparlanma eğilimine girdi.