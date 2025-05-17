Altın alacaklar müjde: İslam Memiş tarihi duyurdu!
Altın fiyatlarında yaşanan son düşüş, piyasaları yakından izleyen yatırımcıların odağına girdi.
Küresel piyasalardaki sakinleşme ve jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte ons ve gram altın fiyatlarında gerileme gözlendi. Finans analisti İslam Memiş, bu sürecin özellikle kısa vadeli yatırımcılar ve fiziki altın almak isteyenler için bir fırsat sunduğunu belirtti. Yatırımcıları uyaran Memiş, özellikle Mayıs ayına dikkat çekti.
“Altın almayı düşünenler için önemli fırsat”
ABD-Çin arasındaki ticaret ilişkilerinin normalleşmesi ve Hindistan-Pakistan hattında tansiyonun düşmesi, küresel piyasaları rahatlattı. Bu durum, altın fiyatlarında geçici bir düşüşe neden oldu. Ancak Memiş’e göre bu düşüş kısa sürdü ve altın yeniden toparlanma eğilimine girdi.
Geçtiğimiz hafta ons altında 100 dolarlık, gram altında ise 120 liralık bir geri çekilme yaşandı. Gram altın 4210 liradan kapanırken, hafta içinde 4063 liraya kadar geriledi. Şu anda ise 4115 lira seviyelerinde işlem görüyor.
İslam Memiş, bu dalgalanmanın düğün yapacaklar, altın borcu olanlar ve yatırım yapmayı düşünenler için alım fırsatı sunduğunu vurguladı.
“Mayıs ayında altına dikkat”
Memiş, “Gram altın 4000-4200 TL bandında dalgalanabilir. Ancak kısa vadede düşüş trendinin devam etmesini bekliyoruz. Bu, altın almak isteyenler için iyi bir fırsat olabilir” değerlendirmesinde bulundu.
Borsa ve dövizde son durum
Finansal piyasalarda yaşanan belirsizliklerin ardından Türkiye'nin dış politikadaki olumlu adımları ve yabancı yatırımcı ilgisiyle Borsa İstanbul’da yükseliş görüldü. BIST 100 endeksi 9750 puan seviyelerine kadar çıkarken, kısa vadede kar satışları yaşanabileceği ancak genel eğilimin yukarı yönlü olduğu belirtildi.
Döviz kurlarında ise istikrarlı bir seyir gözlenirken, euroda hafif bir geri çekilme yaşandı. Memiş, döviz yatırımcılarının piyasa hareketlerini yakından takip etmeleri gerektiğini söyledi.
17 Mayıs 2025 canlı altın fiyatları:
Gram altın
Alış: 3.999,69 TL | Satış: 4.001,01 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.654,00 TL | Satış: 6.739,00 TL
Yarım altın
Alış: 13.309,00 TL | Satış: 13.478,00 TL
Tam altın
Alış: 26.536,00 TL | Satış: 26.832,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 26.979,00 TL | Satış: 27.386,00 TL
Ata altın
Alış: 27.250,00 TL | Satış: 27.573,00 TL