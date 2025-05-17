Altın alacaklar müjde: İslam Memiş tarihi duyurdu!

Altın fiyatlarında yaşanan son düşüş, piyasaları yakından izleyen yatırımcıların odağına girdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın alacaklar müjde: İslam Memiş tarihi duyurdu! - Resim: 1

Küresel piyasalardaki sakinleşme ve jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte ons ve gram altın fiyatlarında gerileme gözlendi. Finans analisti İslam Memiş, bu sürecin özellikle kısa vadeli yatırımcılar ve fiziki altın almak isteyenler için bir fırsat sunduğunu belirtti. Yatırımcıları uyaran Memiş, özellikle Mayıs ayına dikkat çekti.

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Altın alacaklar müjde: İslam Memiş tarihi duyurdu! - Resim: 2

“Altın almayı düşünenler için önemli fırsat”

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Altın alacaklar müjde: İslam Memiş tarihi duyurdu! - Resim: 3

ABD-Çin arasındaki ticaret ilişkilerinin normalleşmesi ve Hindistan-Pakistan hattında tansiyonun düşmesi, küresel piyasaları rahatlattı. Bu durum, altın fiyatlarında geçici bir düşüşe neden oldu. Ancak Memiş’e göre bu düşüş kısa sürdü ve altın yeniden toparlanma eğilimine girdi.

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Altın alacaklar müjde: İslam Memiş tarihi duyurdu! - Resim: 4

Geçtiğimiz hafta ons altında 100 dolarlık, gram altında ise 120 liralık bir geri çekilme yaşandı. Gram altın 4210 liradan kapanırken, hafta içinde 4063 liraya kadar geriledi. Şu anda ise 4115 lira seviyelerinde işlem görüyor.

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Altın alacaklar müjde: İslam Memiş tarihi duyurdu! - Resim: 5

İslam Memiş, bu dalgalanmanın düğün yapacaklar, altın borcu olanlar ve yatırım yapmayı düşünenler için alım fırsatı sunduğunu vurguladı.

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Altın alacaklar müjde: İslam Memiş tarihi duyurdu! - Resim: 6

“Mayıs ayında altına dikkat”

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Altın alacaklar müjde: İslam Memiş tarihi duyurdu! - Resim: 7

Memiş, “Gram altın 4000-4200 TL bandında dalgalanabilir. Ancak kısa vadede düşüş trendinin devam etmesini bekliyoruz. Bu, altın almak isteyenler için iyi bir fırsat olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

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Altın alacaklar müjde: İslam Memiş tarihi duyurdu! - Resim: 8

Borsa ve dövizde son durum

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Altın alacaklar müjde: İslam Memiş tarihi duyurdu! - Resim: 9

Finansal piyasalarda yaşanan belirsizliklerin ardından Türkiye'nin dış politikadaki olumlu adımları ve yabancı yatırımcı ilgisiyle Borsa İstanbul’da yükseliş görüldü. BIST 100 endeksi 9750 puan seviyelerine kadar çıkarken, kısa vadede kar satışları yaşanabileceği ancak genel eğilimin yukarı yönlü olduğu belirtildi.

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Altın alacaklar müjde: İslam Memiş tarihi duyurdu! - Resim: 10

Döviz kurlarında ise istikrarlı bir seyir gözlenirken, euroda hafif bir geri çekilme yaşandı. Memiş, döviz yatırımcılarının piyasa hareketlerini yakından takip etmeleri gerektiğini söyledi.

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Altın alacaklar müjde: İslam Memiş tarihi duyurdu! - Resim: 11


17 Mayıs 2025 canlı altın fiyatları:
Gram altın
Alış: 3.999,69 TL | Satış: 4.001,01 TL

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Altın alacaklar müjde: İslam Memiş tarihi duyurdu! - Resim: 12

Çeyrek altın
Alış: 6.654,00 TL | Satış: 6.739,00 TL
Yarım altın
Alış: 13.309,00 TL | Satış: 13.478,00 TL

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Altın alacaklar müjde: İslam Memiş tarihi duyurdu! - Resim: 13

Tam altın
Alış: 26.536,00 TL | Satış: 26.832,00 TL

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Altın alacaklar müjde: İslam Memiş tarihi duyurdu! - Resim: 14

Cumhuriyet altını
Alış: 26.979,00 TL | Satış: 27.386,00 TL
Ata altın
Alış: 27.250,00 TL | Satış: 27.573,00 TL

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altın fiyatı ekonomi