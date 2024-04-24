Altın çakılıyor mu? Alım fırsatı mı? Uzman isim yorumladı

Altında gevşeme gerçekleşti. Uzmanlar altın için alım fırsatı uyarısı yaptı. Kapalıçarşı'da 2 bin 700 TL seviyelerini gören gram altın yeni güne 2 bin 500 TL'den Çeyrek altın 4 bin 155 TL'den, Yarım altın 8 bin 438 TL'den başladı.