Altın çakılıyor mu? Alım fırsatı mı? Uzman isim yorumladı
Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Altın uzmanı elinde dolar olanlara altına yatırım yapmak için fırsatın geldiğini duyurdu. 24 Nisan 2024 Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın güncel rakamları...
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Gram altın tarihi zirvesinden döndü ve düşüş serisi başladı. Orta Doğu'da jeopolitik risklerin azalması ile altına olan talep azaldı.
Altında gevşeme gerçekleşti. Uzmanlar altın için alım fırsatı uyarısı yaptı. Kapalıçarşı'da 2 bin 700 TL seviyelerini gören gram altın yeni güne 2 bin 500 TL'den Çeyrek altın 4 bin 155 TL'den, Yarım altın 8 bin 438 TL'den başladı.
"Beklediğimiz düşüşler başladı. Fırsatı değerlendirmek için zaman geldi" diyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "İsrail ve Iran gerginliği ile altın fiyatları zirveyi gördü ama ons altın tarafında düşüşler başladı.
Ons altın 2 bin 300 dolar seviyelerine geldi." dedi ve açıklamalarına devam etti.