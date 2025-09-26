Altın, dolar, euro, borsa… Eylül’ün son haftasında kim kazandırdı, kim kaybettirdi?

Eylül ayının dördüncü haftasında yatırım araçlarının performansı belli oldu. Gram altın yüzde 3’ün üzerinde yükselirken dolar kazandırdı, euro kaybettirdi. Borsa İstanbul haftayı kayıpla kapattı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
BORSA HAFTAYI KAYIPLA KAPATTI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 11.133,23, en yüksek 11.540,66 puanı gördü. Haftayı ise önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,27 kayıpla 11.151,20 puandan kapattı.

GRAM ALTIN YÜZDE 3,18 DEĞER KAZANDI

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık bazda yüzde 3,18 artarak 5.030 TLseviyesine yükseldi.

CUMHURİYET ALTINI 33 BİN 951 TL

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da haftalık yüzde 3,16 artış gösterdi. Geçen hafta 32 bin seviyelerinde olan fiyat, 33.951 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN 8.425 TL’YE ÇIKTI

Geçtiğimiz hafta sonu 8.165 TL olan çeyrek altının fiyatı, yüzde 3,18 artışla 8.425 TL’ye yükseldi.

DOLAR KURU ARTTI

ABD doları, haftalık bazda yüzde 0,46 artış kaydederek 41,5720 TL seviyesine çıktı.

EURO DEĞER KAYBETTİ

Euro, yüzde 0,15 gerileyerek 48,6230 TL oldu.

YATIRIM FONLARI YÜZDE 2,74 ARTTI

Yatırım fonları haftayı yüzde 2,74 artışla tamamladı. Fon yatırımcıları haftadan kârlı çıktı.

EMEKLİLİK FONLARI YÜZDE 1,43 KAZANDIRDI

Bu hafta emeklilik fonları yüzde 1,43 oranında yükseldi.

KIYMETLİ MADEN FONLARI ZİRVEDE

Yatırım fonları kategorileri içinde en yüksek kazancı sağlayan grup yüzde 2,74 ile “kıymetli maden fonları” olarak öne çıktı.

Not: Yatırım tavsiyesi değildir

