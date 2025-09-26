Altın, dolar, euro, borsa… Eylül’ün son haftasında kim kazandırdı, kim kaybettirdi?
Eylül ayının dördüncü haftasında yatırım araçlarının performansı belli oldu. Gram altın yüzde 3’ün üzerinde yükselirken dolar kazandırdı, euro kaybettirdi. Borsa İstanbul haftayı kayıpla kapattı.
BORSA HAFTAYI KAYIPLA KAPATTI
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 11.133,23, en yüksek 11.540,66 puanı gördü. Haftayı ise önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,27 kayıpla 11.151,20 puandan kapattı.
GRAM ALTIN YÜZDE 3,18 DEĞER KAZANDI
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık bazda yüzde 3,18 artarak 5.030 TLseviyesine yükseldi.
CUMHURİYET ALTINI 33 BİN 951 TL
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da haftalık yüzde 3,16 artış gösterdi. Geçen hafta 32 bin seviyelerinde olan fiyat, 33.951 TL oldu.
ÇEYREK ALTIN 8.425 TL’YE ÇIKTI
Geçtiğimiz hafta sonu 8.165 TL olan çeyrek altının fiyatı, yüzde 3,18 artışla 8.425 TL’ye yükseldi.
DOLAR KURU ARTTI
ABD doları, haftalık bazda yüzde 0,46 artış kaydederek 41,5720 TL seviyesine çıktı.
EURO DEĞER KAYBETTİ
Euro, yüzde 0,15 gerileyerek 48,6230 TL oldu.
YATIRIM FONLARI YÜZDE 2,74 ARTTI
Yatırım fonları haftayı yüzde 2,74 artışla tamamladı. Fon yatırımcıları haftadan kârlı çıktı.
EMEKLİLİK FONLARI YÜZDE 1,43 KAZANDIRDI
Bu hafta emeklilik fonları yüzde 1,43 oranında yükseldi.
KIYMETLİ MADEN FONLARI ZİRVEDE
Yatırım fonları kategorileri içinde en yüksek kazancı sağlayan grup yüzde 2,74 ile “kıymetli maden fonları” olarak öne çıktı.
Not: Yatırım tavsiyesi değildir