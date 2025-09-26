Altın, dolar, euro, borsa… Eylül’ün son haftasında kim kazandırdı, kim kaybettirdi?

BORSA HAFTAYI KAYIPLA KAPATTI



Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 11.133,23, en yüksek 11.540,66 puanı gördü. Haftayı ise önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,27 kayıpla 11.151,20 puandan kapattı.