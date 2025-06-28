Altın düşerken borsa ve euro kazandırdı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Haziran ayının son haftasında yatırım araçlarının performansı netleşti. Borsa İstanbul yatırımcısına kazandırırken, altın yatırımcısını üzdü. Euro, haftanın en güçlü çıkış yapan para birimi olurken; yatırım fonlarında hisse senedi fonları zirveye oturdu.
Ekonomim'e göre, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yatırımcısına kazandırdı. Endeks, en düşük 9.077,80 puanı ve en yüksek 9.484,00 puanı gördükten sonra haftayı, önceki kapanışına göre yüzde 2,19 artışla 9.404,89 puandan tamamladı.
Söz konusu yükselişle birlikte BIST 100, haftanın en çok kazandıran yatırım aracı olarak öne çıktı. Özellikle hisse bazlı alımlar ve işlem hacmindeki artış, endeksin pozitif kapanmasına katkı sağladı.
Altın fiyatlarında ise düşüş eğilimi etkili oldu. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,26 oranında değer kaybederek 4.199 liraya geriledi.
Cumhuriyet altını da benzer şekilde yüzde 2,24 azalarak 28.383 liraya indi. Geçen hafta 7.196 lira olan çeyrek altın, bu hafta yüzde 2,27'lik düşüşle 7.033 liradan alıcı buldu.
Altın yatırımcısı için bu hafta zararla kapandı. Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarındaki oynaklık ve dolar/TL paritesindeki gelişmeler, iç piyasada altın fiyatlarını olumsuz etkiledi.
Yabancı para birimleri tarafında ise tablo karışık seyretti. ABD doları haftayı yüzde 0,55'lik artışla 39,8870 TL seviyesinden kapattı. Dolar, yatırımcısına sınırlı kazanç sağladı.
Euro ise haftanın yıldızı oldu. Euro kuru yüzde 2,37 yükselerek 46,8290 TL’ye çıktı. Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen açıklamalar ve küresel faiz beklentileri, Euro’nun değer kazanmasında etkili oldu.
Yatırım fonları bu hafta da yatırımcısını sevindirdi. Genel olarak yatırım fonları yüzde 1,65 değer kazanırken, emeklilik fonları da yüzde 1,52 yükseliş kaydetti.
Kategorilere göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,91 ile "hisse senedi" fonları oldu. Bu durum, borsadaki pozitif seyrin fon performanslarına da yansıdığını gösterdi.
Genel tabloya bakıldığında; hisse senedi fonları, Euro ve BIST 100 endeksi haftayı kazançla kapatırken, altın yatırımcısı zarar etti.