Altın düşüyor! Hemen altın alınmalı mı? İslam Memiş net yanıt verdi
ABD eski Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları sonrası rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarına dair değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "altın tehlikeli sularda geziyor" diyerek dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Altında ciddi bir düşüş olmadığını söyleyen Memiş, sadece kâr satışlarının yaşandığını belirtti.
TV100 ekranlarında Cansu Canan Özgen’in sunduğu Hayata Dair programında konuşan Memiş, "Altın tarafında şu an düşüş değil, kâr satışları söz konusu. Asıl beklediğim seviyeler geldiğinde ne demek istediğimi anlayacaksınız.
2.800 dolar ya da 3.800 lira olursa ancak o zaman alım yaparım. Acelem yok, biz hiçbir şeyi plansız yapmayız" dedi.
Memiş, altının yukarı yönlü hareketinin planlı bir şekilde desteklendiğini savunarak, "Altın fiyatları bilerek ve isteyerek yukarı yönlü desteklendi. Şu anda altın tehlikeli sularda yüzüyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Memiş, son dönemde sosyal medyada adının ve görüntülerinin dolandırıcılar tarafından kullanıldığını belirtti.
Yapay zekâ teknolojisinin kötü niyetli kullanımı konusunda uyarıda bulunan Memiş, şu açıklamayı yaptı:
“Sosyal medyada fotoğraf ve videolarımı kullanarak sahte içerikler hazırlayan dolandırıcılar hız kesmiyor.
Yapay zekâ ile oluşturdukları sahte videolarla insanları kandırmaya devam ediyorlar. Defalarca uyarı yapmama rağmen hâlâ inananlar var.
Demek ki kolay yoldan para kazanma hayali peşinde olan çok insan var. Bu yüzden bu sahtekârlıklar devam ediyor. Ücretli sponsorluklarla bu sahte sayfalar kaldırılmıyor.
Lütfen dikkatli olun ve inanmayın. Artık söyleyecek söz bulamıyorum.”
Memiş, yatırımcıları hem altın piyasası hem de sosyal medya dolandırıcılığı konusunda bir kez daha dikkatli olmaya çağırdı.
Not: Yatırım tavsiyesi değildir.