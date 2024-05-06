Altın düşüyor mu? İşte güncel altın fiyatları
Yılbaşından beri yatırımcısının yüzünü güldüren altın, rutinini bozarak düşüş yaşamaya başladı. Peki 5 Mayıs 2024 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Mayıs 2024 güncel altın fiyatları...
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Altın, yılbaşından beri yatırımcısının yüzünü güldürdü. Son haftaya bakıldığında ise rutinin bozulduğu görüldü. Külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,13 azalışla 2 bin 384 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,98 azalarak 15 bin 877 liraya geriledi.
Geçen hafta sonu 4 bin 110 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 132 lira birden düşerek 3 bin 978 liraya indi.
Analistler, altında sert bir düşüş bekliyor. Peki 5 Mayıs 2024 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Mayıs 2024 güncel altın fiyatları...
5 MAYIS 2024 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.392,52
Gram altın satış: 2.393,53