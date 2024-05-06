Altın düşüyor mu? İşte güncel altın fiyatları

Altın, yılbaşından beri yatırımcısının yüzünü güldürdü. Son haftaya bakıldığında ise rutinin bozulduğu görüldü. Külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,13 azalışla 2 bin 384 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,98 azalarak 15 bin 877 liraya geriledi.