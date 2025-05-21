Altın fiyatı düştü, uzmanlar uyardı: Fırsat zamanı mı?
Altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan düşüş yatırımcıları endişelendirirken, uzmanlardan “panik yerine strateji” uyarısı geldi. Uzmanlara göre bu dönem, kısa vadeli dalgalanmalardan çok uzun vadeli kazançlara odaklanılması gereken bir fırsat süreci olabilir.
“Gram altın 4 bin TL’ye geriledi”
2024'ün son çeyreğinde rekor seviyelere ulaşan altın, 2025'in ilk yarısında ABD Merkez Bankası’nın faiz politikaları, küresel dolar talebi ve jeopolitik tansiyonun azalması gibi etkenlerle değer kaybetti. Gram altın 4 bin TL seviyelerine kadar gerilerken, ekonomistler bu düşüşün uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir fırsat sunduğu görüşünde.
“Panik değil strateji zamanı”
Demaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, altının uzun vadede hâlâ güçlü bir yatırım aracı olduğunu belirtti. Kitiş, “Altın fiyatlarının geri çekilmesi yatırımcıyı paniğe değil, stratejiye yönlendirmeli.
Asıl başarı, düşükten almak değil, doğru zamanda doğru hamle yapmaktır. Bilinçli yatırımcı bu dönemleri fırsata çevirir” dedi.
Yatırımcıların en sık yaptığı hatanın, düşüş dönemlerinde altınlarını hızlıca elden çıkarmak olduğunu vurgulayan Kitiş, “Dalgalı dönemler, düzenli alım yapan yatırımcılar için maliyet avantajı sağlar. ‘Cost averaging’ yöntemiyle fiyatlar düştükçe alım yapılırsa, ortalama maliyet düşer ve yükseliş dönemlerinde daha fazla getiri elde edilir” ifadelerini kullandı.
“Verilere dayalı hareket edilmeli”
Altın yatırımında duygusal değil, veriye dayalı kararların önemine dikkat çeken Kitiş, ABD tahvil faizleri, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmelerin fiyatlar üzerinde belirleyici rol oynadığını söyledi.
Kitiş, “Yatırımcılar, kaynağı belirsiz altın alımlarından uzak durmalı; güvenilir e-ticaret platformları ve kuyumculuk belgesi olan firmaları tercih etmeli.
Altın sadece kazanç aracı değil, aynı zamanda portföyde riskleri dengeleyen bir güvenlik yastığıdır. Portföylerin en az yüzde 10-20’si altın ya da benzeri güvenli varlıklardan oluşmalı.
Bu düşüş dönemlerinde, duygusal değil stratejik karar alanlar uzun vadede kazanç sağlar” diye konuştu.
NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.