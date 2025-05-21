Altın fiyatı düştü, uzmanlar uyardı: Fırsat zamanı mı?

2024'ün son çeyreğinde rekor seviyelere ulaşan altın, 2025'in ilk yarısında ABD Merkez Bankası’nın faiz politikaları, küresel dolar talebi ve jeopolitik tansiyonun azalması gibi etkenlerle değer kaybetti. Gram altın 4 bin TL seviyelerine kadar gerilerken, ekonomistler bu düşüşün uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir fırsat sunduğu görüşünde.