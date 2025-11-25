Altın fiyatları 10 günün zirvesinde! 25 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "güvercin" açıklamaların ardından küresel piyasalarda faiz indirimi beklentisi hızla yüzde 80'in üzerine çıktı. Bu durum, güvenli liman altına olan talebi rekor seviyede artırdı.
Altın fiyatları, küresel finansal piyasaların en önemli oyuncusu olan Fed'den gelen sinyallerle hızla yükselişe geçti.
New York Fed Başkanı Williams’ın faiz indirimi konusundaki "güvercin" söylemlerini, Fed Guvernörü Waller'ın da indirim talebi izledi. Geçtiğimiz hafta yüzde 40 seviyesine kadar gerileyen faiz indirimi beklentisi, bu hafta yüzde 80'i aşarak piyasaların yönünü belirledi.
Dün gerçekleşen işlemlerde ons altın yüzde 1,7 değer kazanırken, yerel piyasalarda gram altın da son 10 günün en yüksek seviyesine doğru bir tırmanış gösterdi.
İşte 25 Kasım 2025 Salı gününün ilk saatlerinde belirlenen güncel altın fiyatları:
Gram altın satış fiyatı: 5.656,87 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.578,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 19.155,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 37.508,02 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.158,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 94.057,69 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.143,42 dolar