Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi

Gram altın 4.900 TL seviyesini görerek rekor kırarken, yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler “Bugün gram altın fiyatları ne kadar?” ve “Bugün çeyrek altın fiyatları kaç TL?” sorularının yanıtını araştırıyor. Saat 08.00 itibarıyla gram altın 4.893 TL, çeyrek altın ise 8.160 TL seviyesinde işlem görüyor.