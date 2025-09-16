Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi
Altın fiyatları 16 Eylül Salı günü, ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle yükselişle başladı.
Gram altın 4.900 TL seviyesini görerek rekor kırarken, yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler “Bugün gram altın fiyatları ne kadar?” ve “Bugün çeyrek altın fiyatları kaç TL?” sorularının yanıtını araştırıyor. Saat 08.00 itibarıyla gram altın 4.893 TL, çeyrek altın ise 8.160 TL seviyesinde işlem görüyor.
FED’İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ALTIN FİYATLARINI YUKARI TAŞIDI
ABD Merkez Bankası Fed’in 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği toplantı öncesinde yatırımcıların altına ilgisi yoğun. Fed’in toplantıda faizi 25 baz puan indirmesi olasılığı yüzde 96, 50 baz puan indirmesi olasılığı yüzde 4 olarak fiyatlanıyor. Ons altın ise Asya piyasalarında 3.689,58 dolar seviyesine kadar yükseldi.
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın, güne yüzde 0,06 artışla 3.681,42 dolar seviyesinden başladı.
Altın fiyatları ay başından bu yana yüzde 6,78, yıl başından bu yana ise yüzde 40,27 yükseliş gösterdi.
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın: 4.892,89 – 4.893,32 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Çeyrek altın: 8.091 – 8.159 TL
YARIM ALTIN FİYATLARI
Yarım altın: 16.183 – 16.318 TL
TAM ALTIN FİYATLARI
Tam altın: 31.553 – 32.174 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI
Cumhuriyet altını: 32.266 – 32.487 TL
REŞAT ALTIN FİYATLARI
Reşat altın: 20.568 – 20.817 TL
ZİYET ALTIN FİYATLARI
Ziyet altın: 50.072 – 50.866 TL