Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi

Altın fiyatları 16 Eylül Salı günü, ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle yükselişle başladı.

Gram altın 4.900 TL seviyesini görerek rekor kırarken, yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler “Bugün gram altın fiyatları ne kadar?” ve “Bugün çeyrek altın fiyatları kaç TL?” sorularının yanıtını araştırıyor. Saat 08.00 itibarıyla gram altın 4.893 TL, çeyrek altın ise 8.160 TL seviyesinde işlem görüyor.

FED’İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ALTIN FİYATLARINI YUKARI TAŞIDI

ABD Merkez Bankası Fed’in 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği toplantı öncesinde yatırımcıların altına ilgisi yoğun. Fed’in toplantıda faizi 25 baz puan indirmesi olasılığı yüzde 96, 50 baz puan indirmesi olasılığı yüzde 4 olarak fiyatlanıyor. Ons altın ise Asya piyasalarında 3.689,58 dolar seviyesine kadar yükseldi.



ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın, güne yüzde 0,06 artışla 3.681,42 dolar seviyesinden başladı.
Altın fiyatları ay başından bu yana yüzde 6,78, yıl başından bu yana ise yüzde 40,27 yükseliş gösterdi.


GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın: 4.892,89 – 4.893,32 TL


ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın: 8.091 – 8.159 TL


YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın: 16.183 – 16.318 TL


TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın: 31.553 – 32.174 TL


CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Cumhuriyet altını: 32.266 – 32.487 TL


REŞAT ALTIN FİYATLARI

Reşat altın: 20.568 – 20.817 TL


ZİYET ALTIN FİYATLARI

Ziyet altın: 50.072 – 50.866 TL

