Altın fiyatları 22 ağustos: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. 22 Ağustos 2025 Cuma günü gram altın güne 4.395 TL seviyesinden başlarken, ons altın uluslararası piyasalarda 3.338 dolardan işlem görüyor.
Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar, piyasada hareketliliğe neden oluyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 milyon 420 bin lira olarak kaydedildi.
22 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
💰 Gram altın satış fiyatı: 4.395 TL
🥇 Çeyrek altın satış fiyatı: 7.187 TL
✨ Yarım altın satış fiyatı: 14.372 TL
🏅 Tam altın satış fiyatı: 28.819 TL
🪙 Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.651 TL
👑 Gremse altın satış fiyatı: 71.936 TL
🌍 Ons altın satış fiyatı: 3.338 dolar