Altın fiyatları 23 Eylül 2025: Gram altın rekor kırdı

Altın fiyatları, 23 Eylül Salı gününe rekor seviyede başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) geçtiğimiz haftaki faiz kararı sonrası altının ons fiyatı 3.707 dolar ile tarihi zirvesini gördü. Ons altındaki bu yükseliş, yurtiçi piyasalarda gram ve çeyrek altın fiyatlarına yansıdı.

Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Altın fiyatları 23 Eylül 2025: Gram altın rekor kırdı

Gram altın 5.003 TL’yi, çeyrek altın ise 8.400 TL sınırını gördü. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, “Bugün gram altın fiyatları ne kadar?” ve “Bugün çeyrek altın fiyatları kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. İşte 23 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu:

Altın fiyatları 23 Eylül 2025: Gram altın rekor kırdı

Altın fiyatları 23 Eylül 2025: Gram altın rekor kırdı

Altın fiyatları 23 Eylül 2025: Gram altın rekor kırdı

GRAM ALTIN: 5.003 TL

Altın fiyatları 23 Eylül 2025: Gram altın rekor kırdı

ÇEYREK ALTIN: 8.369 TL

Altın fiyatları 23 Eylül 2025: Gram altın rekor kırdı

YARIM ALTIN: 16.751 TL

Altın fiyatları 23 Eylül 2025: Gram altın rekor kırdı

TAM ALTIN: 32.368 TL

Altın fiyatları 23 Eylül 2025: Gram altın rekor kırdı

CUMHURİYET ALTINI: 32.584 TL

Altın fiyatları 23 Eylül 2025: Gram altın rekor kırdı

REŞAT ALTIN: 20.817 TL

Altın fiyatları 23 Eylül 2025: Gram altın rekor kırdı

ZİYNET ALTINI: 50.866 TL

Altın fiyatları 23 Eylül 2025: Gram altın rekor kırdı

Altın fiyatlarındaki bu tarihi yükselişte, Fed’in faiz indirim döngüsüne girme beklentisi ve borsa yatırım fonlarına (ETF) girişler etkili oldu. Yurtiçi piyasalarda gram altın sabah saatlerinde 5.003 TL seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Analistler, Fed’in faiz indirim döngüsünün masada olmasıyla fiyatların dördüncü çeyreğe doğru pozitif risk-ödül oranı ile seyredeceğini öngörüyor.

