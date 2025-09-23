Altın fiyatları 23 Eylül 2025: Gram altın rekor kırdı

Altın fiyatlarındaki bu tarihi yükselişte, Fed’in faiz indirim döngüsüne girme beklentisi ve borsa yatırım fonlarına (ETF) girişler etkili oldu. Yurtiçi piyasalarda gram altın sabah saatlerinde 5.003 TL seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Analistler, Fed’in faiz indirim döngüsünün masada olmasıyla fiyatların dördüncü çeyreğe doğru pozitif risk-ödül oranı ile seyredeceğini öngörüyor.