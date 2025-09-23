Altın fiyatları 23 Eylül 2025: Gram altın rekor kırdı
Altın fiyatları, 23 Eylül Salı gününe rekor seviyede başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) geçtiğimiz haftaki faiz kararı sonrası altının ons fiyatı 3.707 dolar ile tarihi zirvesini gördü. Ons altındaki bu yükseliş, yurtiçi piyasalarda gram ve çeyrek altın fiyatlarına yansıdı.
Gram altın 5.003 TL’yi, çeyrek altın ise 8.400 TL sınırını gördü. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, “Bugün gram altın fiyatları ne kadar?” ve “Bugün çeyrek altın fiyatları kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. İşte 23 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu:
GRAM ALTIN: 5.003 TL
ÇEYREK ALTIN: 8.369 TL
YARIM ALTIN: 16.751 TL
TAM ALTIN: 32.368 TL
CUMHURİYET ALTINI: 32.584 TL
REŞAT ALTIN: 20.817 TL
ZİYNET ALTINI: 50.866 TL
Altın fiyatlarındaki bu tarihi yükselişte, Fed’in faiz indirim döngüsüne girme beklentisi ve borsa yatırım fonlarına (ETF) girişler etkili oldu. Yurtiçi piyasalarda gram altın sabah saatlerinde 5.003 TL seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Analistler, Fed’in faiz indirim döngüsünün masada olmasıyla fiyatların dördüncü çeyreğe doğru pozitif risk-ödül oranı ile seyredeceğini öngörüyor.