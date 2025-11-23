Altın fiyatları (23 Kasım 2025) Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın alım satımı yapmak isteyenler gram, çeyrek, yarım ve ons altının bugünkü satış fiyatlarını araştırıyor. 23 Kasım 2025 Pazar sabahında açıklanan güncel rakamlar belli oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Altın fiyatları (23 Kasım 2025) Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 1

GRAM ALTIN

Satış fiyatı: 5.552,10 TL

1 7
Altın fiyatları (23 Kasım 2025) Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 2

ÇEYREK ALTIN

Satış fiyatı: 9.435,00 TL

2 7
Altın fiyatları (23 Kasım 2025) Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 3

YARIM ALTIN

Satış fiyatı: 18.870,00 TL

3 7
Altın fiyatları (23 Kasım 2025) Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 4

TAM ALTIN

Satış fiyatı: 37.575,64 TL

4 7
Altın fiyatları (23 Kasım 2025) Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 5

CUMHURİYET ALTINI

Satış fiyatı: 37.589,00 TL

5 7
Altın fiyatları (23 Kasım 2025) Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 6

GREMSE ALTIN

Satış fiyatı: 94.227,26 TL

6 7
Altın fiyatları (23 Kasım 2025) Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 7

ONS ALTIN

Satış fiyatı: 4.067,31 DOLAR

7 7
Altın gram altın çeyrek altın