Altın fiyatları (23 Kasım 2025) Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın alım satımı yapmak isteyenler gram, çeyrek, yarım ve ons altının bugünkü satış fiyatlarını araştırıyor. 23 Kasım 2025 Pazar sabahında açıklanan güncel rakamlar belli oldu.
GRAM ALTIN
Satış fiyatı: 5.552,10 TL
ÇEYREK ALTIN
Satış fiyatı: 9.435,00 TL
YARIM ALTIN
Satış fiyatı: 18.870,00 TL
TAM ALTIN
Satış fiyatı: 37.575,64 TL
CUMHURİYET ALTINI
Satış fiyatı: 37.589,00 TL
GREMSE ALTIN
Satış fiyatı: 94.227,26 TL
ONS ALTIN
Satış fiyatı: 4.067,31 DOLAR