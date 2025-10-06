Altın fiyatları 6 Ekim 2025: Gram ve çeyrek altın rekor kırdı!

“Fed’in faiz indirimlerine devam etme yolunda olması ve zayıflayan işgücü piyasasıyla birlikte arka plan sağlam durumda. Ancak risk-getiri dinamiklerinin değiştiği hissediliyor ve taktiksel bir geri çekilme, uzun süreli bir ralli içinde sağlıklı bir aşama olarak görülecektir.”