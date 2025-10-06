Altın fiyatları 6 Ekim 2025: Gram ve çeyrek altın rekor kırdı!
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk gününde yatırımcıların odağında. Küresel piyasalarda ons altının tarihi zirveye çıkması, iç piyasada da etkisini gösterdi.
Gram altın, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,30 artışla 5 bin 277 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları ne kadar? İşte 6 Ekim 2025 Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum…
🟡 ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış: 3.941,07 Dolar
Satış: 3.941,58 Dolar
Yılın ilk dokuz ayında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentiler, ABD’de hükümetin kapanma olasılığı ve süregelen jeopolitik riskler, altının ons fiyatını 3.871 dolara kadar taşıdı.
🟡 GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış: 5.279,23 TL
Satış: 5.279,90 TL
Gram altın, ons altındaki güçlü yükselişin etkisiyle haftanın ilk gününde rekor seviyelere tırmandı.
🟡 ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış: 8.857 TL
Satış: 8.913 TL
🟡 CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?
Alış: 35.320 TL
Satış: 35.538 TL
🟡 ZİYNET ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış: 85.864 TL
Satış: 87.228 TL
📈 ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR
Küresel piyasalarda ons altın fiyatındaki artış, yurt içi altın fiyatlarını da yukarı taşıdı. Gram altın, haftaya hızlı yükselişle başlarken, analistler veri akışındaki durgunluğun yatırımcıları özel raporlara yönlendirdiğini belirtiyor.
Uzmanlara göre, bu durum merkez bankalarının para politikası kararlarını şekillendirmeyi zorlaştırıyor.
💬 “FAİZ İNDİRİMİ ALTINI DESTEKLİYOR”
Piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ay sonunda çeyrek puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisi sürüyor. Uzmanlar, faiz getirisi olmayan altına talebin bu beklentiyle güçlendiğini vurguluyor.
Pepperstone Group Ltd analisti Ahmad Assiri, şu değerlendirmede bulundu:
“Fed’in faiz indirimlerine devam etme yolunda olması ve zayıflayan işgücü piyasasıyla birlikte arka plan sağlam durumda. Ancak risk-getiri dinamiklerinin değiştiği hissediliyor ve taktiksel bir geri çekilme, uzun süreli bir ralli içinde sağlıklı bir aşama olarak görülecektir.”
📊 ALTINDA YILBAŞINDAN BU YANA %50’YE YAKIN ARTIŞ
Altın fiyatları yıl başından bu yana %49,56 oranında yükseldi. Analistler, bu artışın nedenlerini şöyle sıralıyor:
ABD Başkanı Donald Trump döneminde artan ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler,
Fed’in faiz indirimi döngüsü,
Merkez bankalarının dolar varlıklarından çeşitlendirme amacıyla yaptığı altın alımları.