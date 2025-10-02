Altın fiyatları açıklandı! Gram altın 5 Bin TL’yi geçti

Yatırımcıların gözü yine Kapalıçarşı ve serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve uluslararası piyasaların belirleyicisi olan ons altın fiyatlarında. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel faiz beklentileri, altının yönünü belirlemeye devam ediyor.