Altın fiyatları açıklandı! Gram altın 5 Bin TL’yi geçti

Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde hızlı yükseliş gösteren gram altın 5 bin TL’nin üzerine çıktı. Peki, bugün altın fiyatları kaç liradan işlem görüyor? İşte 2 Ekim 2025 güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları, 2 Ekim 2025 Perşembe günü alış – satış rakamlarıyla takip ediliyor. Finans piyasalarının en güvenilir limanı olarak görülen altın, haftanın dördüncü işlem gününe de küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içi ekonomik verilerin etkisiyle hareketli başladı.

Yatırımcıların gözü yine Kapalıçarşı ve serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve uluslararası piyasaların belirleyicisi olan ons altın fiyatlarında. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel faiz beklentileri, altının yönünü belirlemeye devam ediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI – 2 EKİM 2025

🟡 GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 5.170,05 TL
SATIŞ: 5.170,07 TL

🟡 ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 8.633,00 TL
SATIŞ: 8.704,00 TL

🟡 CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 34.427,00 TL
SATIŞ: 34.705,00 TL

🟡 ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.865,92 DOLAR
SATIŞ: 3.866,33 DOLAR

🟡 KAPALIÇARŞI GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 5.270 TL
SATIŞ: 5.340 TL

