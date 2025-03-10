Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 10 Mart güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, 10 Mart 2025 Pazartesi gününe ait güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 10 Mart güncel altın fiyatları - Resim: 1

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 10 Mart güncel altın fiyatları - Resim: 2

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 10 Mart güncel altın fiyatları - Resim: 3

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 10 Mart güncel altın fiyatları - Resim: 4

Gram altın fiyatı

Alış: 3.469,37

Satış: 3.472,15

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Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 10 Mart güncel altın fiyatları - Resim: 5

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5,550.99

Satış: 5,676.97

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Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 10 Mart güncel altın fiyatları - Resim: 6

Yarım altın fiyatı

Alış: 11,067.28

Satış: 11,353.94

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Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 10 Mart güncel altın fiyatları - Resim: 7

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 23,008.00

Satış: 23,356.00

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Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 10 Mart güncel altın fiyatları - Resim: 8

Gremse altın fiyatı

Alış: 55,509.87

Satış: 56,769.70

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Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 10 Mart güncel altın fiyatları - Resim: 9

Ata altın fiyatı

Alış: 22,897.82

Satış: 23,471.75

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Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 10 Mart güncel altın fiyatları - Resim: 10

Ziynet altın fiyatı

Alış: 22,203.95

Satış: 22,638.44

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Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 10 Mart güncel altın fiyatları - Resim: 11

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,164.06

Satış: 3,166.60

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altın fiyatları