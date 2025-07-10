Altın fiyatları el yakıyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın fiyatları el yakıyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 1

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Altın fiyatları el yakıyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 2

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

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Altın fiyatları el yakıyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 3

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Altın fiyatları el yakıyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 4

Gram Altın: Alış 4.267,77 TL – Satış 4.268,19 TL

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Altın fiyatları el yakıyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 5

Çeyrek Altın: Alış 6.955,00 TL – Satış 7.021,00 TL

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Altın fiyatları el yakıyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 6

Yarım Altın: Alış 13.910,00 TL – Satış 14.043,00 TL

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Altın fiyatları el yakıyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 7

Tam Altın: Alış 27.274,62 TL – Satış 27.826,15 TL

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Altın fiyatları el yakıyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 8

Ons Altın: Alış 3.316,41 Dolar – Satış 3.316,68 Dolar

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Altın fiyatları el yakıyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 9

Cumhuriyet Altını: Alış 27.738,00 TL – Satış 27.958,00 TL

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Altın fiyatları el yakıyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 10

Ata Altın: Alış 28.126,95 TL – Satış 28.850,43 TL

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altın fiyatları