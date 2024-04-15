Altın fiyatları ne kadar? Dünyaca ünlü banka tahminlerini güncelledi! 15 Nisan 2024 altın fiyatları

Altın fiyatları, Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle rekor seviyelere yükseldi. Ons altın spot piyasada 2 bin 400 doları test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Analistler, altındaki yükselişte jeopolitik riskler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle birlikte artan güvenli liman talebinin etkili olduğunu belirtti.

Goldman Sachs, yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 2 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolara yükseltti. Goldman'ın analizinde Fed'in para politikası adımları, ABD seçimleri ve küresel ekonomideki gelişmelere çekilirken, altında yükseliş eğiliminin devam edeceği belirtildi.

ORTADOĞU'DA GERİLİM TAVAN YAPTI

Ortadoğu'da İran-İsrail gerilimi doruk noktasına çıktı. İran, Şam'daki büyükelçilik saldırısının ardından "Meşru savunma bir zorunluluktur" açıklamasını yaptı. ABD medyası, İran'ın 48 saat içerisinde İsrail'e saldırabileceğini iddia etti. İsrail ise misilleme ihtimaline karşı "tetikte" beklediklerini duyurdu.

15 NİSAN 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.458,55

Gram altın satış: 2.458,94

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.193,00

Çeyrek altın satış: 4.601,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.336,00

Yarım altın satış: 8.813,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.748,00

Tam altın satış: 17.288,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.989,00

Cumhuriyet altını satış: 17.246,00

ATA ALTIN NE KADAR?