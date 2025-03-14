Altın fiyatları rekor seviyelerden geri çekildi: İşte güncel altın fiyatları

ABD’deki politik belirsizlikler ve küresel ticarete dair artan endişeler, altın fiyatlarını yeni zirvelere taşıdı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın fiyatları rekor seviyelerden geri çekildi: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 1

 Ons altın, sabahın erken saatlerinde 2.992 dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Ancak bu seviyelerde tutunamayan fiyatlar, kısa süre içinde geri çekilerek 2.984 dolara geriledi.

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Altın fiyatları rekor seviyelerden geri çekildi: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 2

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmaların özellikle ABD’deki siyasi gelişmelerden ve küresel ekonomik belirsizliklerden kaynaklandığını belirtiyor.

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Altın fiyatları rekor seviyelerden geri çekildi: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 3

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın öngörülemez politikaları ve yaklaşan seçim sürecinin yarattığı belirsizlik, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor. Buna ek olarak, küresel ticaretteki yavaşlama ve merkez bankalarının faiz politikaları da altın piyasasını doğrudan etkiliyor.

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Altın fiyatları rekor seviyelerden geri çekildi: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 4

Son dönemde, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesiyle fiyatlarda sert yükselişler görülse de, kar satışları ve piyasalardaki dalgalanmalar zaman zaman geri çekilmeye neden oluyor.

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Altın fiyatları rekor seviyelerden geri çekildi: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 5

Analistler, önümüzdeki süreçte küresel ekonomik gelişmelerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.

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Altın fiyatları rekor seviyelerden geri çekildi: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 6

Güncel altın fiyatları ise şöyle:

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Altın fiyatları rekor seviyelerden geri çekildi: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 7

Gram altın: 3.519 TL




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Altın fiyatları rekor seviyelerden geri çekildi: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 8

Çeyrek altın: 5.768 TL

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Altın fiyatları rekor seviyelerden geri çekildi: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 9

Yarım altın: 11.536 TL

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Altın fiyatları rekor seviyelerden geri çekildi: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 10

Cumhuriyet altını: 23.196 TL

Piyasaların merakla takip ettiği altın fiyatlarının yönü, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararları ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak şekillenecek.

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