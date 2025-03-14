Altın fiyatları rekor seviyelerden geri çekildi: İşte güncel altın fiyatları

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın öngörülemez politikaları ve yaklaşan seçim sürecinin yarattığı belirsizlik, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor. Buna ek olarak, küresel ticaretteki yavaşlama ve merkez bankalarının faiz politikaları da altın piyasasını doğrudan etkiliyor.