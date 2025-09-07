Altın fiyatları uçuşta! 7 Eylül 2025 güncel altın fiyatları
Yatırımcının güvenli limanı altın, rekorlarla dolu bir haftayı daha geride bıraktı. Ons altındaki yükseliş, gram altın ve diğer altın türlerine de yansırken fiyatlar zirveye çıktı.
Haftaya 4 bin 608 TL ile başlayan gram altın, bugün (7 Eylül 2025 Pazar) 4 bin 756 TL seviyesinden işlem görüyor. Altın yatırımcıları “gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu?” sorusuna yanıt ararken, uzmanlar yükselişin süreceğini öngörüyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
🟡 GRAM ALTIN: 4 bin 756 TL
🟡 ÇEYREK ALTIN: alış 7 bin 609 TL, satış 7 bin 777 TL
🟡 YARIM ALTIN: alış 15 bin 172 TL, satış 15 bin 555 TL
🟡 TAM ALTIN: alış 31 bin 57 TL, satış 31 bin 273 TL
🟡 CUMHURİYET ALTINI: 32 bin 202 TL
🟡 ONS ALTIN: 3 bin 584 dolar
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
Altın fiyatlarındaki tırmanış, Fed’in faiz indirimi beklentileri ve doların zayıflamasıyla hız kazandı. Goldman Sachs, Fed’in bağımsızlığının zarar görmesi halinde altının rekor kırabileceğini vurgularken, ABD tahvil piyasasının yüzde 1’inin altına kayması durumunda ons altının 5 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Temel senaryoda ise 2026 ortalarında ons altının 4 bin dolara çıkması bekleniyor.
24 ayar külçe altının gram fiyatı haftalık bazda yüzde 5,10 artışla 4 bin 768,93 TL’ye, Cumhuriyet altını ise yüzde 5,06 yükselişle 32 bin 202 TL’ye çıktı.
Uzmanlar, kasım ayına kadar yükseliş trendinin devam edeceğini, olası düşüşlerin ise alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor.