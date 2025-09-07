Altın fiyatları uçuşta! 7 Eylül 2025 güncel altın fiyatları

Haftaya 4 bin 608 TL ile başlayan gram altın, bugün (7 Eylül 2025 Pazar) 4 bin 756 TL seviyesinden işlem görüyor. Altın yatırımcıları “gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu?” sorusuna yanıt ararken, uzmanlar yükselişin süreceğini öngörüyor.