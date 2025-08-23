Altın fiyatları uçuşta: gram ve çeyrek altın 23 Ağustos güncel rakamları

Altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 23 Ağustos Cuma gününe gram altın 4.443 TL seviyesinden başlarken, ons altın 3.374 dolardan işlem görüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Altın fiyatları uçuşta: gram ve çeyrek altın 23 Ağustos güncel rakamları - Resim: 1

Peki, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar:

1 6
Altın fiyatları uçuşta: gram ve çeyrek altın 23 Ağustos güncel rakamları - Resim: 2

🌓 Yarım altın satış fiyatı: 14.531,61 TL

2 6
Altın fiyatları uçuşta: gram ve çeyrek altın 23 Ağustos güncel rakamları - Resim: 3

🌕 Tam altın satış fiyatı: 29.227,00 TL

3 6
Altın fiyatları uçuşta: gram ve çeyrek altın 23 Ağustos güncel rakamları - Resim: 4

🏅 Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.974,35 TL

4 6
Altın fiyatları uçuşta: gram ve çeyrek altın 23 Ağustos güncel rakamları - Resim: 5

💰 Gremse altın satış fiyatı: 72.956,00 TL

5 6
Altın fiyatları uçuşta: gram ve çeyrek altın 23 Ağustos güncel rakamları - Resim: 6

🌍 Ons altın satış fiyatı: 3.374,52 dolar

6 6
altın fiyatı ekonomi