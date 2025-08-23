Altın fiyatları uçuşta: gram ve çeyrek altın 23 Ağustos güncel rakamları
Altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 23 Ağustos Cuma gününe gram altın 4.443 TL seviyesinden başlarken, ons altın 3.374 dolardan işlem görüyor.
Yayınlanma:
Peki, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar:
🌓 Yarım altın satış fiyatı: 14.531,61 TL
🌕 Tam altın satış fiyatı: 29.227,00 TL
🏅 Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.974,35 TL
💰 Gremse altın satış fiyatı: 72.956,00 TL
🌍 Ons altın satış fiyatı: 3.374,52 dolar