Altın fiyatları yeni yılda ne olacak? Dünya Bankası'ndan şaşırtan tahmin
Dünya Bankası, petrol arzının fazlalığı nedeniyle küresel emtia fiyatlarının 2025'te son beş yılın en düşük seviyesine inebileceğini açıkladı. Yatırımcılar arasında popüler bir varlık olan altının, bu yıl rekor seviyelere ulaşması ve 2023 ortalamasının %21 üzerinde bir seviyeye çıkması bekleniyor.
Banka, Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nun Ekim 2024 sayısını yayımladı.
Raporda, küresel emtia fiyatlarının 2026 yılına kadar düşmesinin beklendiği aktarıldı.
Raporda, Orta Doğu'daki daha geniş çaplı bir çatışmanın bile fiyat üzerindeki etkilerini sınırlayabilecek ölçüde büyük bir petrol bolluğu nedeniyle, küresel emtia fiyatlarının 2025 yılında son beş yılın en düşük seviyesine ineceği öngörülüyor.
Ancak, genel emtia fiyatlarının Kovid-19 salgını öncesindeki beş yıla kıyasla %30 daha yüksek kalmayı sürdüreceği vurgulanıyor.
GIDA VE ENERJİ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ VAR MI?
Küresel gıda fiyatlarının bu yıl yüzde 8,5 ve 2025'te yüzde 4 düşmesinin ardından dengelenmesinin beklendiği ifade edilen raporda, gıda fiyatlarının 2015-2019 yılları arasındaki ortalama seviyenin yaklaşık yüzde 25 üzerinde kalacağı aktarıldı.
Raporda, enerji fiyatlarının da bu yıl yüzde 5,8, gelecek yıl yüzde 6,2 ve 2026'da yüzde 2,1 düşmesinin beklendiğine işaret edilerek, gıda ve enerji fiyatlarındaki düşüşün merkez bankalarının enflasyonu kontrol etmesini kolaylaştıracağı dile getirildi.
Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanma olasılığının enerji fiyatları için yakın vadede önemli bir yukarı yönlü risk oluşturduğuna dikkat çekilen raporda, bunun diğer emtialar için de potansiyel zincirleme sonuçlar doğurabileceği belirtildi.
ALTIN FİYATLARI YENİ YILDA NE OLACAK?
Raporda, "güvenli liman" arayan yatırımcılar için popüler bir tercih olan altının ortalama fiyatının bu yıl rekor kırmasının ve 2023'teki ortalamasının yüzde 21 üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.
Varlıklar arasında özel bir konuma sahip olan altının fiyatının çatışmalar da dahil olmak üzere jeopolitik ve politik belirsizlik dönemlerinde sıklıkla yükseldiği belirtilen raporda, gelecek iki yılda altın fiyatlarının Kovid-19 salgınından önceki beş yılın ortalamasının yüzde 80 daha yüksek kalmasının ve sadece hafif bir düşüş göstermesinin beklendiği aktarıldı.
Raporda, Çin'in emlak sektöründeki zayıflığın sıkı arz koşulları ve enerji dönüşümünden kaynaklanan bazı metallere yönelik artan taleple dengelenmesi nedeniyle endüstriyel metal fiyatlarının 2025-2026 yıllarında istikrarlı bir seyir izlemesinin beklendiği belirtildi.
Ancak Çin'deki beklenmedik büyüme sonuçlarının metal piyasalarında dalgalanmaya yol açabileceği kaydedildi.