Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, 16 Mart 2025'e ait güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 1

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 2

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 3

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 4

Gram altın satış fiyatı: 3.522,86 TL

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 5

Çeyrek altın satış fiyatı: 5.816,00 TL

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 6

Yarım altın satış fiyatı: 11.632,00 TL

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 7

Tam altın satış fiyatı: 23.145,62 TL

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 8

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 23.168,00 TL

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 9

Gremse altın satış fiyatı: 58.041,54 TL

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar? - Resim: 10

Ons altın satış fiyatı: 2.986,63 dolar

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altın fiyatları