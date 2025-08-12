Altın fiyatları yeniden yükselişte: Gram altın ve çeyrek altın güncel fiyatları
Altın fiyatları, 12 Ağustos Salı günü en çok araştırılan ve merak edilen konular arasında üst sıralarda yer alıyor. Haftaya değer kaybıyla başlayan altın, ABD ile Çin arasında varılan gümrük vergisi uzlaşısının etkisiyle yeni güne yukarı yönlü hareketle başladı.
Yatırımcılar, bugün saat 15:30’da açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı. Altın piyasasında hareketlilik artarken, gram ve çeşitli altın türlerinin fiyatları da yukarı yönlü seyrediyor.
Güncel altın fiyatları:
🟡 Gram altın: 4.390 TL
🟠 Çeyrek altın: 7.161 TL
🟤 Yarım altın: 14.321 TL
🏅 Cumhuriyet altını: 29.208 TL
🌎 ONS altın: 3.351 Dolar
