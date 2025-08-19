Altın fiyatları yükseldi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını kaç TL?
Altın fiyatları 19 Ağustos 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ile ons altındaki anlık hareketler merak ediliyor.
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının güne baskı altında başladığını ancak 3 bin 330 dolar seviyesinde güçlü alım desteği bulduğunu belirterek, “ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş, altına nefes aldırdı.” ifadelerini kullandı.
Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 19 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları:
🟡 Ons altın: 3.335 $
💰 Gram altın: 4.380 TL (alış) – 4.429 TL (satış)
🪙 Çeyrek altın: 7.164 TL (alış) – 7.227 TL (satış)
⚖️ Yarım altın: 14.329 TL (alış) – 14.454 TL (satış)
🏅 Tam altın: 28.207 TL (alış) – 28.764 TL (satış)
👑 Cumhuriyet altını: 28.570 TL (alış) – 28.775 TL (satış)
🏵️ Reşat altın: 28.602 TL (alış) – 28.807 TL (satış)
📿 Ziynet altını: 70.519 TL (alış) – 71.646 TL (satış)