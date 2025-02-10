Altın fiyatları yükselirken, İslam Memiş’ten yatırımcıları üzecek uyarı!

Altın fiyatları son dönemde rekor üstüne rekor kırarken, bu yükselişin devam edeceği beklentisiyle altına yönelen yatırımcıları üzecek bir açıklama geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın fiyatları yükselirken, İslam Memiş’ten yatırımcıları üzecek uyarı! - Resim: 1

 Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, fiyatların daha da artacağına dair beklentilerle alım yapanların sabırlı olmaları gerektiğini belirtti.




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Altın fiyatları yükselirken, İslam Memiş’ten yatırımcıları üzecek uyarı! - Resim: 2

Son haftalarda altın fiyatları hızla yükseldi ve bugünkü güncel fiyatlar şu şekilde:

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Altın fiyatları yükselirken, İslam Memiş’ten yatırımcıları üzecek uyarı! - Resim: 3

10 Şubat 2025 Pazartesi günü altın fiyatları:

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Altın fiyatları yükselirken, İslam Memiş’ten yatırımcıları üzecek uyarı! - Resim: 4

Gram altın satış fiyatı: 3.330,28 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 5.529,00 TL

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Altın fiyatları yükselirken, İslam Memiş’ten yatırımcıları üzecek uyarı! - Resim: 5

Yarım altın satış fiyatı: 11.060,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 21.835,19 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.028,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 54.755,43 TL
Ons altın satış fiyatı: 2.876,07 dolar

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Altın fiyatları yükselirken, İslam Memiş’ten yatırımcıları üzecek uyarı! - Resim: 6

Ancak, altınla ilgili önemli bir uyarı da Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten geldi.

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Altın fiyatları yükselirken, İslam Memiş’ten yatırımcıları üzecek uyarı! - Resim: 7

 Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Altın yatırımcısını 3 ay bekletecekler" şeklinde bir yorumda bulundu. Ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

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Altın fiyatları yükselirken, İslam Memiş’ten yatırımcıları üzecek uyarı! - Resim: 8

"Bugünler aranır. Kasım’da ons altın için 2025 hedefi 3.050-3.080 dolar, gram altın için ise 4.000-4.500 TL aralığını açıklamıştım. 

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Altın fiyatları yükselirken, İslam Memiş’ten yatırımcıları üzecek uyarı! - Resim: 9

Şimdi diyorum ki, 'Altın yatırımcısını 3 ay bekletecekler.'

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Altın fiyatları yükselirken, İslam Memiş’ten yatırımcıları üzecek uyarı! - Resim: 10

Nakite ihtiyacı olmayanlar zaten bekliyor, ancak alım için gaza gelenler 3 ay boyunca hayal kırıklığına uğrayabilir."

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