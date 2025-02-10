Altın fiyatları yükselirken, İslam Memiş’ten yatırımcıları üzecek uyarı!
Altın fiyatları son dönemde rekor üstüne rekor kırarken, bu yükselişin devam edeceği beklentisiyle altına yönelen yatırımcıları üzecek bir açıklama geldi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, fiyatların daha da artacağına dair beklentilerle alım yapanların sabırlı olmaları gerektiğini belirtti.
Son haftalarda altın fiyatları hızla yükseldi ve bugünkü güncel fiyatlar şu şekilde:
10 Şubat 2025 Pazartesi günü altın fiyatları:
Gram altın satış fiyatı: 3.330,28 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 5.529,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 11.060,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 21.835,19 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.028,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 54.755,43 TL
Ons altın satış fiyatı: 2.876,07 dolar
Ancak, altınla ilgili önemli bir uyarı da Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten geldi.
Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Altın yatırımcısını 3 ay bekletecekler" şeklinde bir yorumda bulundu. Ayrıca, şu ifadeleri kullandı:
"Bugünler aranır. Kasım’da ons altın için 2025 hedefi 3.050-3.080 dolar, gram altın için ise 4.000-4.500 TL aralığını açıklamıştım.
Şimdi diyorum ki, 'Altın yatırımcısını 3 ay bekletecekler.'
Nakite ihtiyacı olmayanlar zaten bekliyor, ancak alım için gaza gelenler 3 ay boyunca hayal kırıklığına uğrayabilir."