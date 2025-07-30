Altın fiyatları yükselişte: 30 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik sürerken, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte güncel satış fiyatları...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Altın fiyatları yükselişte: 30 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 1

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.343,07 TL
Satış: 4.343,49 TL

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Altın fiyatları yükselişte: 30 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 2

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 3.967,12 TL
Satış: 3.987,03 TL

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Altın fiyatları yükselişte: 30 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 3

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 3.328,01 Dolar
Satış: 3.328,36 Dolar

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Altın fiyatları yükselişte: 30 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 4

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 28.294,00 TL
Satış: 28.480,00 TL

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Altın fiyatları yükselişte: 30 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 5

YARIM ALTIN

Alış: 14.190,00 TL
Satış: 14.306,00 TL

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Altın fiyatları yükselişte: 30 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 6

ÇEYREK ALTIN

Alış: 7.095,00 TL
Satış: 7.153,00 TL

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Altın fiyatları yükselişte: 30 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 7

TAM ALTIN

Alış: 27.810,71 TL
Satış: 28.359,42 TL

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Altın fiyatları yükselişte: 30 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 8

REŞAT ALTINI

Alış: 28.326,47 TL
Satış: 28.512,95 TL

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Altın fiyatları yükselişte: 30 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 9

ZİYNET 2.5 ALTIN

Alış: 69.526,77 TL
Satış: 70.637,59 TL

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Altın fiyatları yükselişte: 30 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 10

GREMSE ALTIN

Alış: 69.526,77 TL
Satış: 71.116,04 TL

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Altın fiyatları yükselişte: 30 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 11

ATA ALTIN

Alış: 28.679,79 TL
Satış: 29.403,33 TL

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