Altın fiyatları yükselişte: 30 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar?
Altın piyasasında hareketlilik sürerken, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte güncel satış fiyatları...
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GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 4.343,07 TL
Satış: 4.343,49 TL
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
Alış: 3.967,12 TL
Satış: 3.987,03 TL
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 3.328,01 Dolar
Satış: 3.328,36 Dolar
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 28.294,00 TL
Satış: 28.480,00 TL
YARIM ALTIN
Alış: 14.190,00 TL
Satış: 14.306,00 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 7.095,00 TL
Satış: 7.153,00 TL
TAM ALTIN
Alış: 27.810,71 TL
Satış: 28.359,42 TL
REŞAT ALTINI
Alış: 28.326,47 TL
Satış: 28.512,95 TL
ZİYNET 2.5 ALTIN
Alış: 69.526,77 TL
Satış: 70.637,59 TL
GREMSE ALTIN
Alış: 69.526,77 TL
Satış: 71.116,04 TL
ATA ALTIN
Alış: 28.679,79 TL
Satış: 29.403,33 TL