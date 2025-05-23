Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların ve alıcıların yakın takibinde. 23 Mayıs Perşembe günü altın, yukarı yönlü bir başlangıç yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 1

Gram altın 4.157 TL’den işlem görürken, çeyrek altın 6.823 TL alış fiyatıyla güne başladı. Düğün sezonunun da etkisiyle çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merakla takip ediliyor.

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Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 2

İşte 23 Mayıs 2025 Cuma gününe ait güncel altın fiyatları:

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Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 3

Gram altın
Alış: 4.157 TL | Satış: 4.157 TL
Önceki kapanış: 4.123 TL

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Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 4

Çeyrek altın
Alış: 6.823 TL | Satış: 6.891 TL
Önceki kapanış: 6.835 TL

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Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 5

Yarım altın
Alış: 13.646 TL | Satış: 13.780 TL
Önceki kapanış: 13.670 TL

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Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 6

Tam altın
Alış: 26.573 TL | Satış: 27.098 TL
Önceki kapanış: 27.170 TL

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Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 7

Cumhuriyet altını
Alış: 27.207 TL | Satış: 27.434 TL
Önceki kapanış: 27.214 TL

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Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 8

Ata altın
Alış: 27.403 TL | Satış: 28.095 TL
Önceki kapanış: 28.170 TL

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Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 9

Reşat altın
Alış: 27.239 TL | Satış: 27.466 TL
Önceki kapanış: 27.214 TL

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