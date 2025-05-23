Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların ve alıcıların yakın takibinde. 23 Mayıs Perşembe günü altın, yukarı yönlü bir başlangıç yaptı.
Yayınlanma: Güncellenme:
Gram altın 4.157 TL’den işlem görürken, çeyrek altın 6.823 TL alış fiyatıyla güne başladı. Düğün sezonunun da etkisiyle çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merakla takip ediliyor.
İşte 23 Mayıs 2025 Cuma gününe ait güncel altın fiyatları:
Gram altın
Alış: 4.157 TL | Satış: 4.157 TL
Önceki kapanış: 4.123 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.823 TL | Satış: 6.891 TL
Önceki kapanış: 6.835 TL
Yarım altın
Alış: 13.646 TL | Satış: 13.780 TL
Önceki kapanış: 13.670 TL
Tam altın
Alış: 26.573 TL | Satış: 27.098 TL
Önceki kapanış: 27.170 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 27.207 TL | Satış: 27.434 TL
Önceki kapanış: 27.214 TL
Ata altın
Alış: 27.403 TL | Satış: 28.095 TL
Önceki kapanış: 28.170 TL
Reşat altın
Alış: 27.239 TL | Satış: 27.466 TL
Önceki kapanış: 27.214 TL