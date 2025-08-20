Altın fiyatları yükselişte mi? 20 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın güne 4.364 TL seviyesinden başlarken, ons altın 3.316 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Altın fiyatları yükselişte mi? 20 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları

Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın piyasasında hareketliliğe yol açtı. Dün akşam uluslararası piyasalarda ons altın 3.325,3 dolar seviyesinden işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 4 milyon 406 bin TL oldu.

20 ağustos 2025 güncel altın fiyatları

20 ağustos 2025 güncel altın fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 4.364,59 TL 🟡

Gram altın satış fiyatı: 4.364,59 TL 🟡

Çeyrek altın satış fiyatı: 7.135,81 TL 🪙

Çeyrek altın satış fiyatı: 7.135,81 TL 🪙

Yarım altın satış fiyatı: 14.271,32 TL ⚖️

Yarım altın satış fiyatı: 14.271,32 TL ⚖️

Tam altın satış fiyatı: 28.683,00 TL 💵

Tam altın satış fiyatı: 28.683,00 TL 💵

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.454,36 TL 🏅

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.454,36 TL 🏅

Gremse altın satış fiyatı: 71.598,00 TL 👑

Gremse altın satış fiyatı: 71.598,00 TL 👑

Ons altın satış fiyatı: 3.316,16 dolar 🌍

Ons altın satış fiyatı: 3.316,16 dolar 🌍

