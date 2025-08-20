Altın fiyatları yükselişte mi? 20 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları

Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın piyasasında hareketliliğe yol açtı. Dün akşam uluslararası piyasalarda ons altın 3.325,3 dolar seviyesinden işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 4 milyon 406 bin TL oldu.