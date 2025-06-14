Altın fiyatları zirvede: İşte 14 Haziran 2025 güncel rakamlar
Altın fiyatları haftanın son gününde rekor seviyelere ulaştı. Cuma gününü zirvede kapatan altın, hafta sonuna da güçlü bir başlangıç yaptı. Gram altın önceki kapanışını 4.284 TL seviyesinden tamamlarken, çeyrek altın 7.045 TL’den kapanmıştı.
Yatırımcılar ve piyasalar, altın fiyatlarını yakından izliyor. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altına olan talep artarken, özellikle İsrail ve İran arasındaki gerilim fiyatlara doğrudan yansıdı. İşte 14 Haziran 2025 Cumartesi günü itibarıyla güncel altın alış-satış fiyatları:
14 Haziran 2025 güncel altın fiyatları:
Gram altın
Alış: 4.322 TL – Satış: 4.328 TL
Önceki kapanış: 4.284 TL
Çeyrek altın
Alış: 7.024 TL – Satış: 7.223 TL
Önceki kapanış: 7.045 TL
Ons altın
Alış: 3.427 TL – Satış: 3.432 TL
Önceki kapanış: 3.386 TL
Yarım altın
Alış: 14.048 TL – Satış: 14.446 TL
Önceki kapanış: 14.091 TL
Tam altın
Alış: 27.946 TL – Satış: 28.497 TL
Önceki kapanış: 28.024 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 28.013 TL – Satış: 28.762 TL
Önceki kapanış: 28.052 TL
Reşat altın
Alış: 28.045 TL – Satış: 28.794 TL
Önceki kapanış: 28.052 TL