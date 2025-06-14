Altın fiyatları zirvede: İşte 14 Haziran 2025 güncel rakamlar

Yatırımcılar ve piyasalar, altın fiyatlarını yakından izliyor. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altına olan talep artarken, özellikle İsrail ve İran arasındaki gerilim fiyatlara doğrudan yansıdı. İşte 14 Haziran 2025 Cumartesi günü itibarıyla güncel altın alış-satış fiyatları:







