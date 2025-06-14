Altın fiyatları zirvede: İşte 14 Haziran 2025 güncel rakamlar

Altın fiyatları haftanın son gününde rekor seviyelere ulaştı. Cuma gününü zirvede kapatan altın, hafta sonuna da güçlü bir başlangıç yaptı. Gram altın önceki kapanışını 4.284 TL seviyesinden tamamlarken, çeyrek altın 7.045 TL’den kapanmıştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın fiyatları zirvede: İşte 14 Haziran 2025 güncel rakamlar - Resim: 1

Yatırımcılar ve piyasalar, altın fiyatlarını yakından izliyor. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altına olan talep artarken, özellikle İsrail ve İran arasındaki gerilim fiyatlara doğrudan yansıdı. İşte 14 Haziran 2025 Cumartesi günü itibarıyla güncel altın alış-satış fiyatları:




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Altın fiyatları zirvede: İşte 14 Haziran 2025 güncel rakamlar - Resim: 2

14 Haziran 2025 güncel altın fiyatları:

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Altın fiyatları zirvede: İşte 14 Haziran 2025 güncel rakamlar - Resim: 3

Gram altın
Alış: 4.322 TL – Satış: 4.328 TL
Önceki kapanış: 4.284 TL

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Altın fiyatları zirvede: İşte 14 Haziran 2025 güncel rakamlar - Resim: 4


Çeyrek altın
Alış: 7.024 TL – Satış: 7.223 TL
Önceki kapanış: 7.045 TL

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Altın fiyatları zirvede: İşte 14 Haziran 2025 güncel rakamlar - Resim: 5

Ons altın
Alış: 3.427 TL – Satış: 3.432 TL
Önceki kapanış: 3.386 TL

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Altın fiyatları zirvede: İşte 14 Haziran 2025 güncel rakamlar - Resim: 6

Yarım altın
Alış: 14.048 TL – Satış: 14.446 TL
Önceki kapanış: 14.091 TL

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Altın fiyatları zirvede: İşte 14 Haziran 2025 güncel rakamlar - Resim: 7

Tam altın
Alış: 27.946 TL – Satış: 28.497 TL
Önceki kapanış: 28.024 TL

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Altın fiyatları zirvede: İşte 14 Haziran 2025 güncel rakamlar - Resim: 8

Cumhuriyet altını
Alış: 28.013 TL – Satış: 28.762 TL
Önceki kapanış: 28.052 TL

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Altın fiyatları zirvede: İşte 14 Haziran 2025 güncel rakamlar - Resim: 9

Reşat altın
Alış: 28.045 TL – Satış: 28.794 TL
Önceki kapanış: 28.052 TL

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altın fiyatı ekonomi