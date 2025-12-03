Altın fiyatlarında beklenmedik yükseliş! Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları uçuşa geçti
Altın yatırımcıları ve alım-satım yapmayı düşünen bireyler, piyasalardaki hareketliliğin ardından güncel altın fiyatlarını büyük bir merakla izlemeye devam ediyor.
Kıymetli metal fiyatları, dünkü kar realizasyonlarının ardından tekrar yükseliş eğilimine girmiş durumda. Piyasaların dikkatle izlediği en önemli gösterge, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına dair beklentiler.
Fed’in faiz indirimi olasılığı yüzde 89 seviyesine ulaşırken, bu yüksek beklenti altının değerini yukarı çekiyor. Sektör analistleri, ons altın için ilk önemli direnç seviyesinin 4.265 dolar olduğunu belirtiyor.
ABD VERİLERİ KRİTİK ROL OYNAYACAK
Piyasanın gözü kulağı, bugün ABD'den gelecek olan önemli bir veri setinde. Ekonomistler, ABD özel sektör istihdamının kasım ayında 7 bin civarında artış göstermesi beklentisine sahip.
İç ve dış piyasaların genelini etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren fiyatlardaki değişimi görmek için "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorgulamalarını gerçekleştiriyor.
İşte 3 Aralık 2025 Çarşamba günü güncel altın satış fiyatları
Gram altın satış fiyatı: 5.769,17 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.593,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 19.186,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 38.039,04 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.220,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 95.389,32 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.219,26 dolar