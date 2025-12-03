Altın fiyatlarında beklenmedik yükseliş! Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları uçuşa geçti

İç ve dış piyasaların genelini etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren fiyatlardaki değişimi görmek için "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorgulamalarını gerçekleştiriyor.