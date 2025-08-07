Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! 7 Ağustos güncel rakamlar

Altın fiyatları, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü yatırımcıların yakın takibinde. Jeopolitik gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanma ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, altın fiyatlarının seyrini belirlemeye devam ediyor.

Haftanın son işlem gününde yatırımcılar “Altın yükselecek mi, düşecek mi?”, “Gram altın bugün kaç TL oldu?”, “Çeyrek altın ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.

Altın, hem güvenli liman olarak hem de kısa vadeli kazanç beklentisiyle alım-satımı yapılan en önemli yatırım araçlarından biri olmayı sürdürüyor.

📌 7 Ağustos 2025 Güncel Altın Fiyatları

🔸 Gram Altın
Alış: 4.417,17 TL – Satış: 4.417,66 TL

🔸 Ons Altın
Alış: 3.380,03 USD – Satış: 3.380,37 USD

🔸 Çeyrek Altın
Alış: 7.185,00 TL – Satış: 7.250,00 TL

🔸 Yarım Altın
Alış: 14.370,00 TL – Satış: 14.501,00 TL

🔸 Tam Altın
Alış: 28.236,76 TL – Satış: 28.793,67 TL

🔸 Cumhuriyet Altını
Alış: 28.652,00 TL – Satış: 28.869,00 TL

🔸 Ata Altın
Alış: 29.119,15 TL – Satış: 29.853,56 TL

Yatırımcılar, bu seviyelerin kalıcı olup olmayacağını ve altının yönünü belirleyecek gelişmeleri dikkatle izliyor. Uzmanlara göre, hem dolar kuru hem de jeopolitik riskler altının seyrinde belirleyici olmaya devam edecek.

