Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram altın kaç TL oldu?
Küresel ticaret savaşına dair olumlu açıklamalar ve endişelerin azalması, yatırımcıların güvenli liman talebini zayıflattı. Bu gelişmelerle birlikte altın fiyatlarında düşüş başladı.
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ABD ile Çin arasında ticaret geriliminin yumuşayacağı yönündeki beklentiler, piyasalarda risk iştahını artırdı.
Dolar, diğer para birimleri karşısında güç kazanırken, euroda değer kaybı yaşanıyor. ABD borsa vadeli işlemleri yükselişle işlem görürken, Asya borsalarında da yüzde 1’i aşan artışlar dikkat çekiyor.
Küresel piyasalardaki iyimser hava, gerilim dönemlerinde değer kazanan altın fiyatlarını da baskıladı. Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan altının güncel fiyatları şöyle:
Gram altın: 4.100 TL
Çeyrek altın: 6.785 TL
Yarım altın: 13.571 TL
Cumhuriyet altını: 27.548 TL
Ons altın: %1,66 düşüşle 3.295 dolara kadar geriledi