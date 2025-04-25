Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram altın kaç TL oldu?

Küresel ticaret savaşına dair olumlu açıklamalar ve endişelerin azalması, yatırımcıların güvenli liman talebini zayıflattı. Bu gelişmelerle birlikte altın fiyatlarında düşüş başladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram altın kaç TL oldu? - Resim: 1

ABD ile Çin arasında ticaret geriliminin yumuşayacağı yönündeki beklentiler, piyasalarda risk iştahını artırdı.

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Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram altın kaç TL oldu? - Resim: 2

Dolar, diğer para birimleri karşısında güç kazanırken, euroda değer kaybı yaşanıyor. ABD borsa vadeli işlemleri yükselişle işlem görürken, Asya borsalarında da yüzde 1’i aşan artışlar dikkat çekiyor.

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Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram altın kaç TL oldu? - Resim: 3

Küresel piyasalardaki iyimser hava, gerilim dönemlerinde değer kazanan altın fiyatlarını da baskıladı. Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan altının güncel fiyatları şöyle:

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Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram altın kaç TL oldu? - Resim: 4

Gram altın: 4.100 TL

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Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram altın kaç TL oldu? - Resim: 5

Çeyrek altın: 6.785 TL

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Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram altın kaç TL oldu? - Resim: 6

Yarım altın: 13.571 TL

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Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram altın kaç TL oldu? - Resim: 7

Cumhuriyet altını: 27.548 TL
Ons altın: %1,66 düşüşle 3.295 dolara kadar geriledi

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