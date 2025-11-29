Altın fiyatlarında son durum: 29 Kasım Cumartesi güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan ekonomik hareketlilik ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. 29 Kasım Cumartesi güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
29 Kasım 2025 Cumartesi günü altın yatırımcıları, piyasadaki güncel rakamları büyük bir merakla izliyor. Küresel piyasalarda yaşanan bu hareketlilikte, spot altının fiyatı 4 bin 230 dolara çıkarak kayda değer bir yükseliş sergiledi ve böylece 14 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyesine erişmiş oldu.
ONS VE KİLOGRAM FİYATLARINDA SON RAKAMLAR
Altının ons değeri, uluslararası piyasalarda dün akşam saatleri itibarıyla 4 bin 218,39 dolardan işlem gördü. Yükselişini tazeleyerek dünkü rekor seviyesini de geride bırakan spot altın, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.
Yurt içi piyasalara bakıldığında ise Borsa İstanbul Altın Piyasasında, standart altının kilogram fiyatı 5 milyon 763 bin lira olarak kaydedildi.
Yaşanan bu küresel yükselişin ardından yurt içi piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarının ne kadar olduğu, yatırımcılar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
29 Kasım Cumartesi günü altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
Gram altın satış fiyatı: 5.762,77 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.598,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 19.196,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 37.883,10 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.239,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 94.998,26 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.217,96 dolar