Altın fiyatlarında son durum: 29 Kasım Cumartesi güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

29 Kasım 2025 Cumartesi günü altın yatırımcıları, piyasadaki güncel rakamları büyük bir merakla izliyor. Küresel piyasalarda yaşanan bu hareketlilikte, spot altının fiyatı 4 bin 230 dolara çıkarak kayda değer bir yükseliş sergiledi ve böylece 14 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyesine erişmiş oldu.