Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar?

8 Şubat 2025 Cumartesi günü itibarıyla çeyrek altın, gram altın, yarım altın ve ons altın fiyatları merak konusu oldu. Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.