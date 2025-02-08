Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, 8 Şubat 2025 Cumartesi gününe ait güncel fiyatlar açıklandı. İşte çeyrek, gram, yarım ve ons altın fiyatlarında son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 1

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 2

8 Şubat 2025 Cumartesi günü itibarıyla çeyrek altın, gram altın, yarım altın ve ons altın fiyatları merak konusu oldu. Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

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Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 3

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 4

Gram altın satış fiyatı: 3.308,25 TL

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Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 5

Çeyrek altın satış fiyatı: 5.489,00 TL

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Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 6

Yarım altın satış fiyatı: 10.978,00 TL

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Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 7

Tam altın satış fiyatı: 21.835,19 TL

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Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 8

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 21.865,00 TL

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Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 9

Gremse altın satış fiyatı: 54.755,43 TL

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Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar? - Resim: 10

Ons altın satış fiyatı: 2.860,87 dolar

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