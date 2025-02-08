Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar?
Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, 8 Şubat 2025 Cumartesi gününe ait güncel fiyatlar açıklandı. İşte çeyrek, gram, yarım ve ons altın fiyatlarında son durum…
Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
8 Şubat 2025 Cumartesi günü itibarıyla çeyrek altın, gram altın, yarım altın ve ons altın fiyatları merak konusu oldu. Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.
Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:
Gram altın satış fiyatı: 3.308,25 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 5.489,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 10.978,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 21.835,19 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 21.865,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 54.755,43 TL
Ons altın satış fiyatı: 2.860,87 dolar