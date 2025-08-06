Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 6 Ağustos 2025 Canlı altın fiyatları

6 Ağustos 2025 sabahı altın piyasasında son durum netleşti. İşte gram altından beşli altına kadar tüm altın türlerinde güncel alış ve satış fiyatları...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 6 Ağustos 2025 Canlı altın fiyatları - Resim: 1

GRAM ALTIN

Alış: 4.413,12 TL
Satış: 4.413,54 TL

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Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 6 Ağustos 2025 Canlı altın fiyatları - Resim: 2

ÇEYREK ALTIN

Alış: 7.239,00 TL
Satış: 7.239,00 TL

2 9
Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 6 Ağustos 2025 Canlı altın fiyatları - Resim: 3

YARIM ALTIN

Alış: 14.067,77 TL
Satış: 14.434,35 TL

3 9
Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 6 Ağustos 2025 Canlı altın fiyatları - Resim: 4

TAM ALTIN

Alış: 28.619,00 TL
Satış: 28.823,00 TL

4 9
Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 6 Ağustos 2025 Canlı altın fiyatları - Resim: 5

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 29.235,00 TL
Satış: 29.677,00 TL

5 9
Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 6 Ağustos 2025 Canlı altın fiyatları - Resim: 6

ATA ALTIN

Alış: 29.105,74 TL
Satış: 29.839,82 TL

6 9
Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 6 Ağustos 2025 Canlı altın fiyatları - Resim: 7

ONS ALTIN

Alış: 3.372,51 TL
Satış: 3.372,88 TL

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Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 6 Ağustos 2025 Canlı altın fiyatları - Resim: 8

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 4.021,88 TL
Satış: 4.025,73 TL

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Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 6 Ağustos 2025 Canlı altın fiyatları - Resim: 9

GREMSE ALTIN

Alış: 70.559,36 TL
Satış: 72.171,74 TL

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