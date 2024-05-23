Altın fiyatlarında son durum ne? Faiz kararı altın fiyatlarını etkiledi mi?
Merkez Bankası'nın faiz oranı ile ilgili aldığı kararın altın fiyatlarını etkileyip etkilemediği araştırılmaya başlandı. Altın fiyatlarında bir değişim olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları yükseldi mi? Düştü mü?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün Başkan Fatih Karahan başkanlığında toplandı. Para Politikası Kurulu toplantısının ardından ekonomi piyasalarının merakla beklediği faiz oranı kararı ile ilgili açıklama yapıldı.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 50 düzeyinde sabit bırakıldı. 25 Nisan'da gerçekleştirilen bir önceki toplantıda da faiz oranı yüzde 50 düzeyinde sabit bırakılmıştı.
Merkez Bankası'nın kararının ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Vatandaşlar faiz oranının sabit kalmasının ardından altın fiyatlarında yükseliş veya düşüş meydana gelip gelmediğini merak ediyor. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları yükseldi mi? Düştü mü? İşte detaylar...
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