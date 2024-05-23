Altın fiyatlarında son durum ne? Faiz kararı altın fiyatlarını etkiledi mi?

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 50 düzeyinde sabit bırakıldı. 25 Nisan'da gerçekleştirilen bir önceki toplantıda da faiz oranı yüzde 50 düzeyinde sabit bırakılmıştı.