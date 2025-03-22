Altın fiyatlarında son durum: Yatırımcılar için kritik eşik!

Spot piyasada ons altın 3.038 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, gram altın da dolar/TL kurundaki artışın etkisiyle 4.068 TL seviyesine kadar tırmandı. Ancak zirve seviyelerinin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü bir seyir izlenmeye başlandı.