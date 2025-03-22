Altın fiyatlarında son durum: Yatırımcılar için kritik eşik!
Altın piyasası, mart ayında dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. 19 Mart’ta tarihi zirveleri gören altın fiyatları, sonrasında kademeli bir düşüş sürecine girdi.
Spot piyasada ons altın 3.038 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, gram altın da dolar/TL kurundaki artışın etkisiyle 4.068 TL seviyesine kadar tırmandı. Ancak zirve seviyelerinin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü bir seyir izlenmeye başlandı.
Son günlerde özellikle gram altın fiyatlarında gerileme gözlemlenirken, ons altın Fed’in faiz kararı sonrasında yeniden yükselişe geçti. 20 Mart’ta 3.052 dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kıran ons altın, 22 Mart itibarıyla 3.024 dolara kadar düştü.
Gram altın ise 3.679 TL seviyesinde işlem görüyor. Uzmanlar, ons altındaki yükselişin sürebileceğini ancak gram altının dolar/TL kurundaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ettiğini belirtiyor.
22 mart güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken, güncel fiyatlar şu şekilde:
Gram Altın: 3.678,08 TL (alış) - 3.679,11 TL (satış)
Çeyrek Altın: 6.019,00 TL (alış) - 6.154,00 TL (satış)
Yarım Altın: 12.039,00 TL (alış) - 12.307,00 TL (satış)
Tam Altın: 23.863,88 TL (alış) - 24.355,71 TL (satış)
Cumhuriyet Altını: 24.004,00 TL (alış) - 24.513,00 TL (satış)
Ons Altın: 3.023,48 dolar (alış) - 3.024,37 dolar (satış)
fed etkisiyle ons altın yükseliyor, gram altın baskı altında
Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasının altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini vurguluyor. Fed’in faiz artırım sürecinde sona yaklaşıldığı ve faizlerin uzun vadede düşüşe geçebileceği beklentisi, yatırımcıların ons altına olan ilgisini artırdı. Küresel piyasalarda ons altına olan talebin yükselmesi, fiyatların güçlü kalmasına neden oldu.
Buna karşın, gram altın fiyatları dolar/TL kurundaki hareketlilik nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar, Türkiye’deki altın yatırımcıları için fiyatların öngörülemez hale gelmesine yol açıyor. Piyasa uzmanları, gram altındaki fiyat değişimlerinin büyük ölçüde dolar kuruna bağlı olduğunu ve kısa vadede dalgalanmanın devam edebileceğini öngörüyor.