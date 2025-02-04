Altın fiyatlarında son durum! Yükselişte mi düşüşte mi?

Altın yatırımcıları ve alım satım yapmak isteyenler dikkat! 4 Şubat 2025 Salı günü itibarıyla altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek, gram ve yarım altın kaç lira oldu? İşte güncel altın fiyatları…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Altın fiyatlarında son durum! Yükselişte mi düşüşte mi? - Resim: 1

Altın, hem yatırım aracı hem de hediyelik eşya olarak en çok tercih edilen değerli metaller arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kuru dalgalanmaları ve merkez bankalarının faiz kararları altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki, 4 Şubat 2025 Salı günü itibarıyla altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel fiyatlar…

1 8
Altın fiyatlarında son durum! Yükselişte mi düşüşte mi? - Resim: 2

Gram altın satış fiyatı: 3.266,09 TL

2 8
Altın fiyatlarında son durum! Yükselişte mi düşüşte mi? - Resim: 3

Çeyrek altın satış fiyatı: 5.352,00 TL

3 8
Altın fiyatlarında son durum! Yükselişte mi düşüşte mi? - Resim: 4

Yarım altın satış fiyatı: 10.705,00 TL

4 8
Altın fiyatlarında son durum! Yükselişte mi düşüşte mi? - Resim: 5

Tam altın satış fiyatı: 21.207,36 TL

5 8
Altın fiyatlarında son durum! Yükselişte mi düşüşte mi? - Resim: 6

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 21.321,00 TL

6 8
Altın fiyatlarında son durum! Yükselişte mi düşüşte mi? - Resim: 7

Gremse altın satış fiyatı: 53.181,04 TL

7 8
Altın fiyatlarında son durum! Yükselişte mi düşüşte mi? - Resim: 8

Ons altın satış fiyatı: 2.820,07 dolar

8 8
Altın