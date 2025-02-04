Altın fiyatlarında son durum! Yükselişte mi düşüşte mi?

Altın, hem yatırım aracı hem de hediyelik eşya olarak en çok tercih edilen değerli metaller arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kuru dalgalanmaları ve merkez bankalarının faiz kararları altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki, 4 Şubat 2025 Salı günü itibarıyla altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel fiyatlar…