Altın fiyatlarında son durum! Yükselişte mi düşüşte mi?
Altın yatırımcıları ve alım satım yapmak isteyenler dikkat! 4 Şubat 2025 Salı günü itibarıyla altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek, gram ve yarım altın kaç lira oldu? İşte güncel altın fiyatları…
Yayınlanma: Güncellenme:
Altın, hem yatırım aracı hem de hediyelik eşya olarak en çok tercih edilen değerli metaller arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kuru dalgalanmaları ve merkez bankalarının faiz kararları altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki, 4 Şubat 2025 Salı günü itibarıyla altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel fiyatlar…
Gram altın satış fiyatı: 3.266,09 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 5.352,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 10.705,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 21.207,36 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 21.321,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 53.181,04 TL
Ons altın satış fiyatı: 2.820,07 dolar