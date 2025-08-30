Altın fiyatlarında tarihi zirve! İşte 30 Ağustos güncel rakamlar
Altın piyasasında rekor serisi hız kesmeden sürüyor. Gram altın, gece saatlerinde 4 bin 569 TL’ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Uluslararası piyasalarda ise ons altın, 30 Ağustos kapanışında 3 bin 447 dolar seviyesinde işlem gördü.
Yayınlanma: Güncellenme:
Yatırımcıların gözünü yeniden tarihi zirveye çevirdiği altın piyasasında kapanışta sınırlı bir geri çekilme yaşansa da rekor seviyeler korunmaya devam etti. Uzmanlara göre, ons altında küresel talep artışı, gram altında ise döviz kuru etkisi fiyatların yukarı yönlü seyrini destekliyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
✨ Gram Altın: Alış 💰 4.559,22 TL – Satış 💰 4.561,39 TL
🌍 Ons Altın: Alış 💵 3.447,17 $ – Satış 💵 3.448,74 $
🥇 Çeyrek Altın: Alış 💎 7.397 TL – Satış 💎 7.466 TL
🥈 Yarım Altın: Alış 💎 14.794 TL – Satış 💎 14.932 TL
🏅 Tam Altın: Alış 💎 28.977,49 TL – Satış 💎 29.541,45 TL
👑 Cumhuriyet Altını: Alış 💎 29.497 TL – Satış 💎 29.727 TL
🔱 Ata Altın: Alış 💎 29.883,04 TL – Satış 💎 30.628,87 TL