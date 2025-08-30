Altın fiyatlarında tarihi zirve! İşte 30 Ağustos güncel rakamlar

Yatırımcıların gözünü yeniden tarihi zirveye çevirdiği altın piyasasında kapanışta sınırlı bir geri çekilme yaşansa da rekor seviyeler korunmaya devam etti. Uzmanlara göre, ons altında küresel talep artışı, gram altında ise döviz kuru etkisi fiyatların yukarı yönlü seyrini destekliyor.