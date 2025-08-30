Altın fiyatlarında tarihi zirve! İşte 30 Ağustos güncel rakamlar

Altın piyasasında rekor serisi hız kesmeden sürüyor. Gram altın, gece saatlerinde 4 bin 569 TL’ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Uluslararası piyasalarda ise ons altın, 30 Ağustos kapanışında 3 bin 447 dolar seviyesinde işlem gördü.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Altın fiyatlarında tarihi zirve! İşte 30 Ağustos güncel rakamlar - Resim: 1

Yatırımcıların gözünü yeniden tarihi zirveye çevirdiği altın piyasasında kapanışta sınırlı bir geri çekilme yaşansa da rekor seviyeler korunmaya devam etti. Uzmanlara göre, ons altında küresel talep artışı, gram altında ise döviz kuru etkisi fiyatların yukarı yönlü seyrini destekliyor.

1 9
Altın fiyatlarında tarihi zirve! İşte 30 Ağustos güncel rakamlar - Resim: 2

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

2 9
Altın fiyatlarında tarihi zirve! İşte 30 Ağustos güncel rakamlar - Resim: 3

✨ Gram Altın: Alış 💰 4.559,22 TL – Satış 💰 4.561,39 TL

3 9
Altın fiyatlarında tarihi zirve! İşte 30 Ağustos güncel rakamlar - Resim: 4

🌍 Ons Altın: Alış 💵 3.447,17 $ – Satış 💵 3.448,74 $

4 9
Altın fiyatlarında tarihi zirve! İşte 30 Ağustos güncel rakamlar - Resim: 5

🥇 Çeyrek Altın: Alış 💎 7.397 TL – Satış 💎 7.466 TL

5 9
Altın fiyatlarında tarihi zirve! İşte 30 Ağustos güncel rakamlar - Resim: 6

🥈 Yarım Altın: Alış 💎 14.794 TL – Satış 💎 14.932 TL

6 9
Altın fiyatlarında tarihi zirve! İşte 30 Ağustos güncel rakamlar - Resim: 7

🏅 Tam Altın: Alış 💎 28.977,49 TL – Satış 💎 29.541,45 TL

7 9
Altın fiyatlarında tarihi zirve! İşte 30 Ağustos güncel rakamlar - Resim: 8

👑 Cumhuriyet Altını: Alış 💎 29.497 TL – Satış 💎 29.727 TL

8 9
Altın fiyatlarında tarihi zirve! İşte 30 Ağustos güncel rakamlar - Resim: 9

🔱 Ata Altın: Alış 💎 29.883,04 TL – Satış 💎 30.628,87 TL

9 9
Altın gram altın