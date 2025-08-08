Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu? İşte 8 Ağustos 2025 güncel rakamlar

Yatırımcıların ve ekonomiyle ilgilenen vatandaşların yakından takip ettiği altın piyasasında son veriler belli oldu.

8 Ağustos 2025 Cuma sabahı itibarıyla gram altın ve diğer altın türlerinde alış ve satış fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 4.435,48 TL
Satış: 4.435,98 TL

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 7.216,00 TL
Satış: 7.280,00 TL

Yarım altın fiyatı

Alış: 14.432,00 TL
Satış: 14.560,00 TL

Tam altın fiyatı

Alış: 28.776,00 TL
Satış: 28.987,00 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 29.323,00 TL
Satış: 29.766,00 TL

Ata altın fiyatı

Alış: 29.263,00 TL
Satış: 29.699,00 TL

Altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik, yatırım tercihlerine yön verirken piyasaların seyrini de etkiliyor. Gelişmeleri yakından takip etmek önem taşıyor.

