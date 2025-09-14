Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen güvenli limanlardan biri olan altın, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle hareketli seyrini sürdürüyor.
Geçtiğimiz hafta, ABD Merkez Bankası’na (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Son açıklanan enflasyon verileri sonrası, tarifelerin fiyat artışları üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı beklentisi güveni artırdı. Bu gelişmelerle birlikte Fed’in alacağı kararlar ve Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları merakla bekleniyor.
Altının ons fiyatı geçen hafta 3 bin 674,48 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve haftayı yüzde 1,6 artışla 3 bin 643 dolardan tamamladı. Ayrıca gümüşün ons fiyatı 42,3 doları test ederek son 14 yılın zirvesini gördü.
14 EYLÜL 2025 ALTIN FİYATLARI 💰
GRAM ALTIN 🟡
Alış: 4.844,87 TL
Satış: 4.845,64 TL
ONS ALTIN (USD) 💵🟡
Alış: 3.642,43 $
Satış: 3.643,85 $
ÇEYREK ALTIN 🟡
Alış: 7.751,80 TL
Satış: 7.922,63 TL
CUMHURİYET ALTINI 🟡
Alış: 31.007,18 TL
Satış: 31.593,59 TL
TAM ALTIN 🟡
Alış: 32.010,00 TL
Satış: 32.207,00 TL
YARIM ALTIN 🟡
Alış: 15.455,14 TL
Satış: 15.845,25 TL
ZİYNET ALTINI 🟡
Alış: 31.007,18 TL
Satış: 31.593,59 TL
ATA ALTIN 🟡
Alış: 32.549,50 TL
Satış: 33.368,75 TL
14 AYAR BİLEZİK GRAMI 🟡
Alış: 2.697,82 TL
Satış: 3.713,74 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI 🟡
Alış: 4.479,45 TL
Satış: 4.712,00 TL