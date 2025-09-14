Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Altının ons fiyatı geçen hafta 3 bin 674,48 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve haftayı yüzde 1,6 artışla 3 bin 643 dolardan tamamladı. Ayrıca gümüşün ons fiyatı 42,3 doları test ederek son 14 yılın zirvesini gördü.