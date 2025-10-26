Altın hem rekor kırdı hem çakıldı! Yatırımcının gözü FED kararında

Tamamlanan haftada emtia piyasalarına genel bir bakış atıldığında, "güvenli liman" talebindeki zayıflama ve teknik seviyelerin test edilmesi sonucu değerli metallerde bir gerileme yaşandı. Buna karşılık, tarım ve enerji emtiaları ile baz metallerde, dünya genelindeki siyasi ve jeopolitik gelişmelerin tesiriyle karışık bir görünüm hakimdi.