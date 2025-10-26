Altın hem rekor kırdı hem çakıldı! Yatırımcının gözü FED kararında
Dokuz haftadır soluksuz yükselen altın, onuncu haftada yatırımcısını şaşırttı ve değer kaybetti. Ancak bu düşüşe rağmen ons altın, hafta içinde 4 bin 381,55 dolar seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Piyasaların odağı şimdi hem fed'in faiz indirimine hem de trump'ın asya turuna çevrilmiş durumda.
Emtia piyasaları, geride bıraktığımız haftada dalgalı bir seyir sergiledi. Bu hareketlilikte, Amerika Birleşik Devletleri'nde eylül ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında açıklanması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Asya turuna yönelik oluşan iyimserlikler başrolü oynadı.
Haber Global'e göre, yatırımcıların dikkati ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı kritik para politikası kararı ile Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştireceği zirveye odaklandı.
Tamamlanan haftada emtia piyasalarına genel bir bakış atıldığında, "güvenli liman" talebindeki zayıflama ve teknik seviyelerin test edilmesi sonucu değerli metallerde bir gerileme yaşandı. Buna karşılık, tarım ve enerji emtiaları ile baz metallerde, dünya genelindeki siyasi ve jeopolitik gelişmelerin tesiriyle karışık bir görünüm hakimdi.
TRUMP'IN ASYA TURU VE APEC ZİRVESİ
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı bir açıklamayla, Trump’ın Çin, Güney Kore ve Japonya liderleriyle temasları içerecek bir Asya turuna çıkacağını teyit etti
Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin açılış programına katılarak bir konuşma yapması beklenen ABD Başkanı Trump, bu ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer APEC liderleriyle de bir araya gelecek.
GÖZLER MERKEZ BANKALARININ FAİZ KARARLARINDA
Piyasalar için bir diğer kritik başlık ise gelecek hafta Fed'in başı çektiği büyük merkez bankalarının alacağı para politikası kararları olacak; bu kararlar yatırımcıların ana odağında yer alıyor.
ABD'de hükümetin kapalı kalmasından kaynaklanan veri aksamaları, Fed’e ilişkin öngörülebilirliği zayıflatırken, eylül ayında enflasyonun beklentilerin altında gelmesi, gelecek haftaki toplantıda faiz indirimi ve parasal gevşemenin süreceği yönündeki beklentiyi kuvvetlendirdi.
Para piyasalarında mevcut fiyatlamalara bakıldığında, Fed’in 28-29 Ekim tarihlerinde yapacağı toplantıda politika faizini 25 baz puan düşürmesine "kesin gözüyle" bakıldığı görülüyor. Ayrıca, bankanın aralık ayındaki toplantısında da gevşemeye devam edeceği yönündeki tahminler gücünü koruyor.
Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ise gelecek haftaki para politikası toplantısında üç temel politika faizini değiştirmeyerek sabit tutması bekleniyor. Yatırımcılar, bu toplantıda Başkan Christine Lagarde'ın yapacağı sözlü yönlendirmelerde gevşeme patikasına dair ipuçları arayacak.
Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) duyuracağı para politikası kararlarında da politika faizini yüzde 0,5 seviyesinde sabit tutması öngörülüyor.
Bu toplantıda Başkan Kazuo Ueda’nın sözlü yönlendirmeleri yakından izlenecek. Toplantı, aynı zamanda ülkenin yeni Başbakanı Takaiçi Sanae döneminin ilk para politikası kararı olma özelliğini taşıyor.
ABD ENFLASYONU BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Makro ekonomik veri cephesinde, ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3 artış göstererek beklentilerin altında kaldı.
Değişken enerji ve gıda fiyatlarının dahil edilmediği çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin gerisinde bir performans sergiledi.
Bununla beraber, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin haber akışı da emtia piyasaları tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Avrupa Birliği (AB), bu bağlamda Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankalarını, kripto işlemleri ve petrol taşıyan "gölge filoyu" hedef alan 19. yaptırım paketini onayladı.
Söz konusu tüm bu gelişmelerin ardından, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, gün içinde yüzde 3,93 ile 7 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini test ettikten sonra haftayı yüzde 4 seviyesinden tamamladı. Dolar endeksi ise yüzde 0,5'lik bir yükselişle 98,95'e ulaştı.
ALTIN 9 HAFTA SONRA İLK KEZ DÜŞTÜ
Değerli metaller, geride kalan haftada sert dalgalanmalar tecrübe etti. ABD'de eylül ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından kısa süreli yükselişler yaşayarak kayıplarını bir miktar törpülese de, değerli metaller haftayı düşüşle kapattı. Bu düşüşte, hafta başında altın öncülüğünde yaşanan kar satışları ve "güvenli liman" talebindeki azalma belirleyici oldu.
Altının ons fiyatı, üst üste dokuz haftalık bir yükseliş serisinin ardından onuncu haftada değer kaybetmiş oldu. Fakat altın, bu düşüşe rağmen tamamlanan hafta içinde 4 bin 381,55 dolarla rekorunu tazelemeyi başardı.
Değerli metallerde ons bazındaki haftalık fiyat hareketlerine bakıldığında, gümüş yüzde 6,5, paladyum yüzde 3,3 ve altın yüzde 3,2 oranında değer kaybetti. Platin ise önceki haftalık kapanış seviyesinin hemen altında bir kapanışla haftayı noktaladı.