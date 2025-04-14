Altın için "düşüş" uyarısı geldi: İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı

İslam Memiş'in yazısından dikkat çeken bazı noktalar ise şöyle:

"Altın, hem küresel hem de yurt içi piyasalarda yılın ilk dört ayında yatırımcılarının yüzünü güldüren değerli bir emtia haline geldi. Ons altın, ilk dört ayda yüzde 22, gram altın ise yüzde 30 kazanç sağladı. Geçen hafta ise yüzde 6,45'lik getiriyle haftanın en çok kazandıran yatırım aracı oldu."