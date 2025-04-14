Altın için "düşüş" uyarısı geldi: İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı
Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, BTC Haber'de kaleme aldığı son yazısında yatırımcılara altın piyasası hakkında öngörülerini aktardı.
Memiş, altını yatırımcılar için güvenli liman olarak değerlendirdi ve kısa vadede altın için "TAMAM", orta ve uzun vadede ise "DEVAM" dedi. Altın fiyatlarının kısa vadede düşüş gösterebileceğini, ancak bu düşüşlerin fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
İslam Memiş'in yazısından dikkat çeken bazı noktalar ise şöyle:
"Altın, hem küresel hem de yurt içi piyasalarda yılın ilk dört ayında yatırımcılarının yüzünü güldüren değerli bir emtia haline geldi. Ons altın, ilk dört ayda yüzde 22, gram altın ise yüzde 30 kazanç sağladı. Geçen hafta ise yüzde 6,45'lik getiriyle haftanın en çok kazandıran yatırım aracı oldu."
Memiş, ticaret savaşlarının derinleşmesi ve ek gümrük tarifelerinin altın fiyatları üzerindeki etkilerine de dikkat çekti. 2024 Kasım ayında, 2025 için ons altının 3.000-3.500 dolar, gram altının ise 4.000-4.500 lira aralığına yükselmesini beklediğini belirtti. Ancak, "Seviyelerde bir sorun yok. Sorun, yıllık beklentilerin dört ayda gerçekleştirilmesi ve Trump’ın açıklamalarındaki tutarsızlıklar" dedi.
"Yılın kalan kısmında altının güvenli liman olarak değer artışlarını sürdüreceğini düşünüyorum. Ancak, teknik düzeltme henüz yapılmadı ve açıklamalardaki tutarsızlıklar altın için kısa vadeli düşüş riskini sürdürüyor" şeklinde uyarıda bulundu.
ONS ALTIN:
Ons altın, 3.237 dolar seviyesinde haftayı tamamladı. Direnç 3.350 dolar, destek ise 3.050 dolar olarak belirlendi. Memiş, 2.720-3.237 dolar aralığında teknik olarak boşluk bulunduğunu ve ana trendin yukarı yönlü olduğunu ifade etti. 2.978 dolar seviyesinin güçlendiği ve 2.900 doların altına sarkma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Memiş, bu yıl 3.500 dolar, 12 aylık süreçte ise 4.250 dolar seviyesini hedef olarak belirledi.
GRAM ALTIN:
Gram altın, ons altından aldığı destekle 4.000 lira seviyesinin üzerine çıkarak haftayı 4.007 lira seviyesinden tamamladı. Gram altın, ons altına kıyasla daha sakin bir seyir izledi ve Dolar/TL kuru 38 lira seviyesinde stabil kaldı. Memiş, gram altın için bu yıl 4.500 lira, 12 aylık süreçte ise 6.000 lira hedefi koydu.
Memiş, daha önce "Nakde ihtiyacı olmayan beklemeli" uyarısında bulunmuştu. Şu an ise kısa vadeli çıkış ya da fiziki altına dönüş için fırsatların doğduğunu belirtti. Kısa vadede düşüşlerin ilave alım yapma ya da maliyet düşürme fırsatı sunduğunu ifade etti. Bankalardaki alım-satım makas aralığından rahatsız olanlar için fizikiye geçişin de bir fırsat olabileceğini ekledi.
Son olarak, "Altın için kısa vadede TAMAM, orta ve uzun vadede DEVAM diyorum. Önemli olan ara düşüşleri fırsat olarak değerlendirmek" dedi.
Not: Bu haber yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.