Altın için tarihi rekor uyarısı: Citi Bank ve İslam Memiş’ten dikkat çeken tahminler

ABD’li dev banka gram ve ons altın için yıl sonu hedefini yükseltti, İslam Memiş ise 2026’ya dair çarpıcı bir rakam verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın için tarihi rekor uyarısı: Citi Bank ve İslam Memiş’ten dikkat çeken tahminler - Resim: 1

Altın piyasasında beklenen hareketlilik, uzman tahminleriyle daha da netleşmeye başladı. ABD merkezli yatırım bankası Citi, altın için yıl sonu fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti. 

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Altın için tarihi rekor uyarısı: Citi Bank ve İslam Memiş’ten dikkat çeken tahminler - Resim: 2

Banka, 3 aylık ons altın beklentisini 3.300 dolardan 3.500 dolara çıkardı. Ayrıca, fiyat aralığını da 3.100 – 3.500 dolar bandından 3.300 – 3.600 dolar seviyelerine yükseltti.

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Altın için tarihi rekor uyarısı: Citi Bank ve İslam Memiş’ten dikkat çeken tahminler - Resim: 3

Haber Global'e göre, Citi Bank’ın bu kararı almasında, ABD’deki kısa vadeli döngüsel büyüme ve enflasyon görünümünün kötüleştiği yönündeki görüşü etkili oldu. 

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Altın için tarihi rekor uyarısı: Citi Bank ve İslam Memiş’ten dikkat çeken tahminler - Resim: 4

Banka, bu tür ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri altına yönelmeye devam edeceğini belirtiyor.

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Altın için tarihi rekor uyarısı: Citi Bank ve İslam Memiş’ten dikkat çeken tahminler - Resim: 5

"ALTIN, DOLARDAN DESTEK ALARAK YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK"

Altın piyasaları konusunda sık sık değerlendirmeleriyle gündeme gelen finans uzmanı İslam Memiş de önemli bir tahminde bulundu. Memiş, uzun vadede altının yönünün yukarı olacağını belirterek, 2026 yılı için gram altında 6000 TL beklentisini koruduğunu ifade etti.

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Altın için tarihi rekor uyarısı: Citi Bank ve İslam Memiş’ten dikkat çeken tahminler - Resim: 6

Memiş ayrıca, “Bundan sonra altın, dolardan da destek alarak yükselmeye devam edecek,” şeklindeki açıklamasıyla, yatırımcılara uzun vadeli pozisyon alma sinyali verdi.

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Altın için tarihi rekor uyarısı: Citi Bank ve İslam Memiş’ten dikkat çeken tahminler - Resim: 7

Citi ve İslam Memiş’in paralel yorumlarına göre, dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler, enflasyon endişeleri ve büyüme verilerindeki negatif sinyaller, altının önümüzdeki dönemde yeniden yatırımcıların güvenli limanı haline geleceğine işaret ediyor. 

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Altın için tarihi rekor uyarısı: Citi Bank ve İslam Memiş’ten dikkat çeken tahminler - Resim: 8

Özellikle ons bazında 3.600 dolar seviyesi, rekor niteliğinde bir hedef olarak öne çıkıyor.

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