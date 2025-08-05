Altın için tarihi rekor uyarısı: Citi Bank ve İslam Memiş’ten dikkat çeken tahminler
ABD’li dev banka gram ve ons altın için yıl sonu hedefini yükseltti, İslam Memiş ise 2026’ya dair çarpıcı bir rakam verdi.
Altın piyasasında beklenen hareketlilik, uzman tahminleriyle daha da netleşmeye başladı. ABD merkezli yatırım bankası Citi, altın için yıl sonu fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti.
Banka, 3 aylık ons altın beklentisini 3.300 dolardan 3.500 dolara çıkardı. Ayrıca, fiyat aralığını da 3.100 – 3.500 dolar bandından 3.300 – 3.600 dolar seviyelerine yükseltti.
Haber Global'e göre, Citi Bank’ın bu kararı almasında, ABD’deki kısa vadeli döngüsel büyüme ve enflasyon görünümünün kötüleştiği yönündeki görüşü etkili oldu.
Banka, bu tür ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri altına yönelmeye devam edeceğini belirtiyor.
"ALTIN, DOLARDAN DESTEK ALARAK YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK"
Altın piyasaları konusunda sık sık değerlendirmeleriyle gündeme gelen finans uzmanı İslam Memiş de önemli bir tahminde bulundu. Memiş, uzun vadede altının yönünün yukarı olacağını belirterek, 2026 yılı için gram altında 6000 TL beklentisini koruduğunu ifade etti.
Memiş ayrıca, “Bundan sonra altın, dolardan da destek alarak yükselmeye devam edecek,” şeklindeki açıklamasıyla, yatırımcılara uzun vadeli pozisyon alma sinyali verdi.
Citi ve İslam Memiş’in paralel yorumlarına göre, dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler, enflasyon endişeleri ve büyüme verilerindeki negatif sinyaller, altının önümüzdeki dönemde yeniden yatırımcıların güvenli limanı haline geleceğine işaret ediyor.
Özellikle ons bazında 3.600 dolar seviyesi, rekor niteliğinde bir hedef olarak öne çıkıyor.