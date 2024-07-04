Altın için yarına dikkat! İslam Memiş uyarıyor
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın için kritik uyarılara devam ediyor. Uzman Memiş altın için de cuma gününe işaret etti.
Finansal analist İslam Memiş, kişisel Youtube kanalında altın ve dolar ekseninde piyasaları değerlendirdi.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in tahminleri şöyle:
"Borsa İstanbul 10 bin 390 puanda. 10 bin 400 puanda takıldı. Borsa tarafında kazançların vergilendirilmesi haber akışları ile baskılanma oluyor. Tepki alımları cılız kalıyor
Dolar kuru stabil. 32.58'de. Dolar endeksinde de 105.45 var. Burada da sakin bir seyir var. Eylül itibarıyla dolar uçacakmış beklentileri var. Buna inanıyorlar. Doların bir yatırım aracı olmadığını her videomda ifade ediyorum. Birikim akla gelince dolar akla geliyor.
Dolar TL kurundaki değer artışlarından bahsetmiyorum, doların getirisinden bahsediyorum. Türk Lirası karşısındaki 40-45 lira bantlık değer beklentimiz devam ediyor ama karşısında gram altını, gümüş de hesaplamak lazım. Bunu yapmayan doları yatırım aracı olarak görüyor