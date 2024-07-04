Altın için yarına dikkat! İslam Memiş uyarıyor

Dolar kuru stabil. 32.58'de. Dolar endeksinde de 105.45 var. Burada da sakin bir seyir var. Eylül itibarıyla dolar uçacakmış beklentileri var. Buna inanıyorlar. Doların bir yatırım aracı olmadığını her videomda ifade ediyorum. Birikim akla gelince dolar akla geliyor.