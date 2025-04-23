Altın mı euro mu? Yatırımcısına en çok hangisi kazandırdı
2025 yılı yatırımcılara hareketli günler yaşatıyor. Euro, tarihi zirveleri görürken altın ise rekor üstüne rekor kırdı. Peki yılın ilk dört ayında 10 bin TL’lik yatırım yapan biri için en çok kazandıran yatırım aracı hangisi oldu? İşte rakamlarla karşılaştırma...
2025 yılının ilk dört ayında döviz ve emtia piyasalarında sert hareketlilikler yaşandı. Ekonomik ve siyasi gelişmeler yatırım araçlarını doğrudan etkilerken, yatırımcılar için "Euro mu altın mı?" sorusu yeniden gündeme geldi.
Ekonomim'e göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları, küresel belirsizlikleri artırırken hem Euro hem de altın fiyatları önemli seviyelere ulaştı.
Euro, 2025’e 36,85 TL seviyesinden başladı. Mart ayında döviz kurundaki dalgalanmalar dikkat çekti. 5 Mart’ta 39 lirayı aşan Euro, 12 Mart’ta 40 TL barajını geçti.
Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart’ta Euro, tarihi bir seviyeye çıkarak 44,87 TL'yi gördü.
Bu yükselişle birlikte yıl başında 10 bin TL’siyle Euro alan bir yatırımcı, dört ayda 1.590 TL kazanç elde etmiş oldu.
ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLDU, DAHA FAZLA KAZANDIRDI
Altın ise yılın en çok dikkat çeken yatırım aracı olmayı sürdürdü. 1 Ocak 2025'te gram altın 2.957,38 TL seviyesindeydi. Trump’ın ticari söylemleri ve küresel piyasalardaki dalgalanma, altın fiyatlarını hızla yukarı taşıdı.
Bugüne kadar gerçekleşen yükselişle yıl başında 10 bin TL’sini altına yatıran bir kişi, şu anda yaklaşık 4.260 TL kazanç elde etmiş durumda.
Verilere göre, yılın ilk dört ayında altın Euro'ya göre yaklaşık 2,5 kat daha fazla kazandırdı. Dövizde yaşanan artışa rağmen, altının güvenli liman özelliği yine öne çıktı.