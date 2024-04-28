Altın ne kadar olacak? Dünya Bankası kritik tahminini açıkladı

Dünya Bankası, küresel emtia fiyatlarının düşüş hızının enflasyonu bastırmada az etkili olacağını belirtti. Ayrıca, Ortadoğu'daki çatışmaların tırmanması halinde oluşabilecek petrol arz kesintilerinin küresel enflasyonu artırabileceğine dikkat çekti. Altının ortalama fiyatının 2025'e kadar hafifçe düşebileceği, ancak önce 2024'te rekor seviyeye ulaşabileceği öngörüldü.