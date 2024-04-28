Altın ne kadar olacak? Dünya Bankası kritik tahminini açıkladı
Dünya Bankası, küresel emtia fiyatlarının düşüş hızının enflasyonu bastırmada az etkili olacağını belirtti. Ayrıca, Ortadoğu'daki çatışmaların tırmanması halinde oluşabilecek petrol arz kesintilerinin küresel enflasyonu artırabileceğine dikkat çekti.
Dünya Bankası, küresel emtia fiyatlarının düşüş hızının enflasyonu bastırmada az etkili olacağını belirtti. Ayrıca, Ortadoğu'daki çatışmaların tırmanması halinde oluşabilecek petrol arz kesintilerinin küresel enflasyonu artırabileceğine dikkat çekti. Altının ortalama fiyatının 2025'e kadar hafifçe düşebileceği, ancak önce 2024'te rekor seviyeye ulaşabileceği öngörüldü.
Dünya Bankası, küresel emtia fiyatlarının geçen yılki keskin düşüşün ardından dengelendiğini belirterek, bu durumun merkez bankalarının faiz oranlarını hızlı şekilde düşürmesini zorlaştırabileceğini bildirdi.
Dünya Bankası, "Emtia Piyasaları Görünümü" raporunun Nisan 2024 sayısını yayınladı.
Raporda, 2022 yılı ortası ile 2023 ortası dönemde küresel emtia fiyatlarının yaklaşık yüzde 40 gerilediği, bunun geçen yıl genel enflasyonun düşürülmesinde belirleyici rol oynadığı ifade edildi.